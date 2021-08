Groot vluchtelingengezin na hereniging opgesplitst: 'past niet in normale huurwoning'

Het kantoor van Beveland Wonen in Goes. (foto: Google StreetView)

Het gezin zal dan gescheiden moeten leven, want de woningen worden niet samengevoegd. "Twee huizen naast elkaar zou het beste zijn, maar dat gaat in de praktijk niet lukken. Het worden naar alle waarschijnlijkheid twee woningen in hetzelfde dorp of in dezelfde wijk, in ieder geval zo dicht als mogelijk bij elkaar."

Passende woning

Beveland Wonen heeft de taak om voor statushouders een passende woning te vinden. Het Centraal Overleg Asielzoekers (COA) meldt welke asielzoeker in welke gemeente komt te wonen. Via de betreffende gemeenten en Vluchtelingenwerk krijgt de corporatie de lijst van woningzoekenden door. "We willen zoveel als mogelijk inspelen op situaties waarbij een gezinshereniging te verwachten is.", zegt Sven van den Dries van Beveland Wonen. Een woning moet dus 'passend' zijn. Dit proces moet zorgvuldig gebeuren en kost daarom tijd."

Beveland Wonen moet een fikse inhaalslag maken om de wachtlijst van woningzoekende statushouders in Reimerswaal weg te werken. Het gaat om 10 woningen waarvan de gemeente de huisvesting pas in juni en juli bij de corporatie heeft gemeld. De gemiddelde wachttijd voor een statushouder in het werkgebied ligt momenteel tussen de 2 weken en 3 maanden. Dat is extreem kort, aldus Van den Dries. "Zeker als je het vergelijkt met de gemiddelde wachttijd voor een 'gewone' woningzoekende: gemiddeld een jaar."

Volgens de gemeente Reimerswaal is de achterstand voor een belangrijk deel te wijten aan de coronacrisis. Eerder had het Reimerswaalse raadslid Olaf Buteijn al om opheldering gevraagd, nadat de provincie Reimerswaal op de vingers heeft getikt.

Privacy

Vanwege privacyredenen wil Van den Dries niet te diep ingaan op de case van 11 personen, maar volgens zijn informatie is momenteel alleen de vader in Nederland. "Het is voor ons nog onduidelijk of de andere gezinsleden naar Nederland komen. Als dat wel het geval is gaan wij zoeken naar geschikte woonruimte." Beveland Wonen houdt niet op voorhand een woning vrij maar wacht daarmee totdat het gezin in Nederland is. "Dan hopen we snel een woning te vinden."