De bioscoop in Hulst komt er nu écht: 'In april openen we de bioscoopzalen'

De piketpaaltjes zijn geslagen en de komende dagen wordt de fundering gestort. Voor de gemeente Hulst vormt de bouw van de bioscoop - samen met de invulling van de locaties van het oude postkantoor en die van de voormalige AH-supermarkt - het slotakkoord van de grote herstructureringsoperatie in de Hulster binnenstad. Deze heeft zo'n 25 jaar geduurd.

De bioscoop komt op een andere plek dan oorspronkelijk de bedoeling. De locatie aan de Nieuwe Bierkaai is wat Paul Morres betreft ideaal: aan het water en samen met restaurant State, dat in voormalig café De Meerpaal komt.

Paul Morres heeft er alle vertrouwen in dat Hulst nu echt een bioscoop krijgt. (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks de beperkte ruimte op de lage kade kunnen er toch drie bioscoopzalen van 60, 80 en 150 stoelen worden gebouwd, plus een foyer, podium, restaurant Oscar's Kitchen en café Kings in het tegenovergelegen pand aan de Overdamstraat.

Tijdelijke pop-upbios

Ruim veertien jaar stelt Hulst het nu al zonder bioscoop. Sinds eind 2018 zit er in de Steenstraat wel een pop-upbios, geleid door Morres, maar een volwaardige cinema ontbrak nog.

De plek waar de nieuwe bioscoop in Hulst moet komen. (foto: Omroep Zeeland)

De Koning van Engeland sloot in 2007 de deuren aan de Houtmarkt en daarna ontvouwde zich een drama in meerdere bedrijven. De laatste episode, het plan voor een vermaakcentrum met bioscoopzalen, bowlingbanen, feestzaal en horeca, zag er veelbelovend uit.

Maar ook die strandde uiteindelijk roemloos, na het definitieve faillissement van projectontwikkelaar en grootaandeelhouder Karel Rietbergen. Beoogd exploitant Paul Morres zag zijn droom in rook opgaan.

'Elk nadeel heb se voordeel'

Morres wilde het plan niet loslaten en samen met bouwer Jos Goossen richtte hij zijn pijlen op de Nieuwe Bierkaai, want de locatie aan de Houtmarkt was toch 'een besmet dossier'. 'Elk nadeel heb se voordeel", concludeert Morres nu, 'op z'n Cruijffiaans' naar voetballer Johan Cruijff. Want corona, ondanks alle ellende, is voor de uiteindelijke realisatie van de bioscoop wel goed geweest. "Als we nu in de Houtmarkt hadden gezeten, hadden we het zonder steunmaatregelen hoogstwaarschijnlijk niet gered."

Geen snelwegmanagers

Hij beseft dat hij al vaker voorspellingen over de opening van de bioscoop heeft gedaan, maar dit keer is het anders. De betrokken partijen zijn geen 'snelwegmanagers' maar volhardende Hulstenaren 'met hart voor de stad'. Daarom gelooft Paul Morres heilig dat het niet meer misgaat. "Naar verwachting in april volgend jaar openen we eerst de bioscoopzalen, en tegen de zomer het restaurant."

Lees ook: