Machinist stoomtrein heeft er na 40 jaar nog steeds zin in

Stoffel Rockx is al 47 jaar vrijwilliger bij de stoomtrein Goes-Borsele, waarvan 40 jaar als machinist. Hij is daarmee de op één na langst actieve vrijwilligers bij de stoomtrein. Rockx is nu 62 jaar oud en begon al op 15-jarige leeftijd als vrijwilliger. Later ging hij aan de slag als stoker op de stoomtrein en haalde hij zijn diploma's als machinist.

De jubilaris werd vanmiddag verrast op museumterrein van de stoomtrein in Goes toen hij de locomotief kwam bijladen met steenkool en water. "Ik vindt het nog steeds leuk om te doen. Ook al rij je elke keer hetzelfde rondje, elke dag is toch weer anders", zegt hij. "Dus ik ga er echt nog wel een tijdje mee door.

Puur natuur

In al die jaren is Rockx verknocht geraakt aan stoom. "Ik vind stoom heel erg leuk, en heb veel minder met diesel of elektrisch", zegt hij. "Je kunt zien hoe het werkt en het is allemaal puur natuur, gebaseerd op natuurkundige wetten."

Stoffel Rokx werkt in het dagelijks leven bij Rijkswaterstaat en komt uit Middelburg. Naast zijn werk als machinist is hij ook instructeur en leidt hij andere vrijwilligers op. Een van hen is zijn eigen vrouw, die nu actief is als leerling-machinist.