Zeezwemtocht van Westkapelle naar Zoutelande zit in drie uur vol: 'De hele Randstad doet mee'

Deelnemers aan de zeezwemtocht staan klaar om het water in te gaan (foto: Omroep Zeeland)

Zwemmen Langs Walcheren organiseert deze zomer vier zeezwemtochten langs de Walcherse kust: "Het is geweldig dat we dit weer kunnen organiseren. Vorige week moesten we de eerste tocht door het slechte weer annuleren, maar vandaag gaat het dan toch eindelijk gebeuren. De wind is bijna niet aanwezig, het tij is goed, dus het zijn vandaag perfecte omstandigheden", vertelt Siewe.

Siewe ziet dat de populariteit van het zeezwemmen groeit: "We begonnen ooit met 45 mensen bij een tocht en dat zie je ieder jaar toenemen."

De hele Randstad doet mee

De organisatie werd dan ook overweldigd door het grote aantal deelnemers aan de tocht: "De zwemmers komen uit het hele land. De hele Randstad doet mee. Meer dan de helft van de deelnemers komt niet uit Zeeland. Je ziet dit soort tochten ook bijna niet in de rest van het land, dus er is veel animo", legt Siewe uit.

Deelnemer Klaas van Beek zat 1,5 uur in de auto om mee te kunnen doen aan de zwemtocht: "We zijn met tien mensen uit IJmuiden hierheen gekomen. We komen voor de gezelligheid en de sport", vertelt hij.

Suf gezwommen

Van tevoren verwachtte Van Beek dat hij in de top 5 zou eindigen, maar hij overtrof die verwachtingen. Hij kwam als eerste zwemmer aan in Zoutelande: "Mooi toch! Ik ben kapot, het was zwaar. Het is lang geleden dat ik zoveel inspanning moest leveren. Je weet niet waar de anderen liggen, dus ik heb me helemaal suf gezwommen."