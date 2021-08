Goeiemorgen! Zeezwemmen, woningbouw en de stoomtrein

Deelnemers aan de zeezwemtocht voor de start gisteravond. (foto: Omroep Zeeland)

Want 250 mensen deden gisteravond mee aan de zeezwemtocht van Westkapelle naar Zoutelande. De zwemtocht was binnen drie uur uitverkocht. "Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dat zagen we absoluut niet aankomen. De server raakte bijna overbelast." Kees van Beek uit IJmuiden ging er met de winst vandoor.

Nieuwe huizen in Zeeland

Het kleinste steentje. Dat is wat de Zeeuwse woningbouw het afgelopen half jaar heeft bijgedragen aan het woningtekort in ons land. Van de ruim 39.000 nieuwe huizen die in het eerste half jaar van 2021 zijn gebouwd, staan er 355 in Zeeland, dat is minder dan één procent. Terwijl de Zeeuwen 2,2 procent van de bevolking uitmaken.

40 jaar machinist van de stoomtrein (foto: Omroep Zeeland)

Stoffel Rockx is vanmiddag in Goes gehuldigd omdat hij al 40 jaar machinist is op de stoomtrein Goes-Borsele. Hij doet dit werk als vrijwilliger en is daarvoor in het zonnetje gezet. De jubilaris werd gisteren verrast toen hij de locomotief kwam bijladen met steenkool en water. "Ik vindt het nog steeds leuk om te doen. Ook al rij je elke keer hetzelfde rondje, elke dag is toch weer anders"

Oude boten bij Veere (foto: Adrie Gideonse)

Het weer

Het is een rustige ochtend met zonnige perioden en een paar wolkenvelden, landinwaarts komt misschien een bui tot ontwikkeling. Ook vanmiddag en vanavond kan er lokaal een bui vallen maar de meeste tijd is het dan droog. De maximumtemperatuur is 22 graden en er komt vanmiddag een zwakke tot matige noordenwind op gang.