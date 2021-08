Woningtekort? Zeeland draagt kleinste steentje bij

Nieuwbouwproject in centrum Bruinisse (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De Zeeuwse participatie is de kleinste van alle Nederlandse provincies, heeft het CBS becijferd. Ook verhoudingsgewijs is de groei van Zeeland zeer gering: 1,9 promille, terwijl het landelijke groeicijfer 4,9 promille is. Dat moet wel want om het woningtekort in ons land op te lossen zijn er tot 2035 zelfs 83.000 huizen per jaar nodig.

Ga met de muis over onderstaande kaart om de cijfers in jouw gemeente te zien. In Hulst, Tholen en Sluis zijn in de eerste zes maanden van 2021 zelfs tientallen woningen per saldo van de markt verdwenen. Daar is het groeicijfer dus negatief.

In absolute zin kregen Middelburg (108) en Vlissingen (85) er de meeste woningen bij. Maar die groei blijft in verhouding tot het totale woningbestand achter bij het Nederlandse gemiddelde. De gemeente Kapelle groeide relatief het sterkst en komt als enige Zeeuwse gemeente aan het Nederlandse gemiddelde van 5 promille.