Oud-raadslid Willemien Treurniet (CU) blaast uit: 'Heerlijk, die lege agenda!'

Treurniet heeft al haar aantekeningen van de afgelopen twaalf jaar bewaard vanaf het moment dat ze overwoog de gemeenteraad van Middelburg in te gaan. Alle schriften met aantekeningen zitten in een doos, samen met folders, pamfletten en bijvoorbeeld ook verkiezingsprogramma's van de ChristenUnie. "Weggooien is een beetje moeilijk voor mij", stelt Treurniet. "In de doos zit twaalf jaar van mijn leven."

'Ik kon het niet meer opbrengen'

Het idee dat ze wilde vertrekken als fractievoorzitter van de ChristenUnie, kwam tijdens de afgelopen kerstvakantie. Treurniet merkte dat ze erg moe was. "Ik kon het niet meer opbrengen." Treurniet werkt in het onderwijs en zegt na haar vertrek als gemeenteraadslid nu al te genieten van haar vrije avonden die niet langer zullen worden opgeslokt door de politiek.

Volgens Treurniet ging in de gemeente Middelburg geld steeds vaker vóór de belangen van mensen. Ze hoorde naar eigen zeggen verhalen van mensen die hulp nodig hadden, door de gemeente Middelburg van het kastje naar de muur werden gestuurd en telkens andere mensen te spreken kregen.

Treurniet had er juist voor gepleit dat ze een vast aanspreekpunt kregen bij de gemeente. "Ik probeerde van alles, maar bleef tegen een muur oplopen."

Het feit dat Treurniet nu is opgestapt als gemeenteraadslid, betekent dat ze mensen dus niet meer kan helpen. Daar is de oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie zich van bewust. "Maar als ik was blijven zitten, had ik ze ook niet kunnen helpen", denkt Treurniet, die erkent dat ze misschien wel tegen een burn-out aan zat.

"Mijn opvolger heeft er zin in en kan er weer met volle kracht tegenaan." De plek van Treurniet in de gemeenteraad van Middelburg wordt ingenomen door Arjan Beekman, die voor de ChristenUnie eerder al een aantal jaar wethouder was in Middelburg.

'Zeg nooit nooit!'

Treurniet stond een enkele jaren geleden op een onverkiesbare plaats voor de Tweede Kamerverkiezingen, en eindigde bij de laatste vier tijdens een verkiezing voor het Beste Raadslid van Nederland. Treurniet sluit na haar vertrek uit de Middelburgse gemeenteraad een terugkeer in de politiek niet uit. "Politiek is ontzettend leuk en het is echt mooi werk om te doen, dus ik sluit het zeker niet uit. Zeg nooit nooit, inderdaad."

