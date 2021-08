'Buitenlandse zeevarenden zouden in Zeeuwse havens gevaccineerd moeten kunnen worden'

Een containerschip vaart richting Antwerpen (foto: Peter Baas)

Ook in de haven van Rotterdam kunnen zeevarenden zich sinds deze week laten vaccineren. Het gaat daar om een proef van twee maanden van onder meer Havenbedrijf Rotterdam, de Arbo Unie en de KNVR, de branchevereniging voor de scheepsvaart. Voor de proef zijn 10.000 Janssen-vaccins beschikbaar voor alle zeeschepen. Van dat vaccin is maar één dosis nodig.

'Het is ook in ons belang'

Het CDA wil dat Den Haag ook voor de havens in Terneuzen en Vlissingen vaccins beschikbaar stelt. "Het is denk ik in het Nederlands belang, als internationaal handelsland, dat we die mogelijkheid creëren", zegt Jos van Ginneken van het CDA in Terneuzen. "De mensen die op deze schepen zitten doen onze havens vaker aan. Daarbij: we zijn met z'n allen straks het veiligste als we allemaal gevaccineerd zijn."

Van Ginneken zegt contact te hebben met de GGD Zeeland. "De GGD geeft aan het wel te willen, maar dat het uiteindelijke besluit of het wel of niet doorgaat, hoe het precies gebeurt en met welke vaccins, in Den Haag ligt." De CDA-fracties vragen daarom aan hun gemeentes druk te zetten op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de benodigde vaccins beschikbaar te stellen.