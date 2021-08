Tamarah helpt nabestaanden als familieagent: 'Je kunt ze helpen door een rustpunt te zijn'

Familieagent Tamarah is actief in Zeeuws-Vlaanderen. "Wij zijn er juist omdat het fijn is voor familieleden of nabestaanden om één contactpersoon te hebben bij de politie waar zij met hun vragen terecht kunnen. Als familieagent kan je hen helpen door in een periode van chaos een rustpunt te zijn."

Niet in de koude kleren

In politiedistrict Zeeland zijn er negentien familieagenten werkzaam. "Dat klinkt misschien als veel maar we zijn verdeeld over de verschillende basisteams en in sommige zaken werken we met een buddysysteem. Omdat er meerdere partijen betrokken zijn of vanwege de heftigheid van een zaak", zegt Tamarah. "Wij zijn ook mensen en de zaken waar wij mee te maken krijgen gaan je niet in je koude kleren zitten."

Familieagenten zijn het aanspreekpunt bij de politie voor nabestaanden (foto: Omroep Zeeland)

Het familieagentschap is iets wat agenten doen naast hun normale werk. Er is een opleiding aan verbonden en de familieagenten krijgen een zogenoemde Mental Check-Up om overbelasting te voorkomen. "Het is een mooie taak, eentje die veel voldoening geeft en waarvoor je waardering van de familie ontvangt", zegt Tamarah. "Soms geheel onverwacht een prachtige bos bloemen."

Respectvol en rustig

Sabina Bertram uit Hulst kreeg ook met de familieagenten te maken. Haar vader overleed begin dit jaar na een ongeluk in Clinge. "Ze stonden op een zaterdagmorgen aan de deur", zegt ze. "Ik dacht eerst dat ze alleen iets kwamen vragen, maar dat was niet zo. Ze kwamen vertellen dat mijn vader overleden was bij een ongeval. En dat deden ze op zo'n respectvolle en rustige manier, daar heb ik echt veel waardering voor."

De aanpak van de familieagenten heeft Sabina en haar moeder geholpen bij het verwerken van het verlies. "Ze waren duidelijk en probeerden op alle vragen antwoord te geven", zegt ze. "Ze bleven rustig en dat had ook effect op ons. Voor ons zijn ze goud waard geweest en dat heb ik ze ook laten weten via Facebook."