Niet bellen met de doktersassistente, maar een formulier invullen: 'We moeten meer doen dan huisartsen werven'

Het is een proef en als het goed bevalt, is de kans groot dat ook andere Zeeuwse huisartsen met dit systeem gaan werken. Het werkt relatief eenvoudig: in plaats van te bellen naar de huisarts, ga je naar de site van de praktijk. Daar vul je enkele vragen in over jouw medische probleem.

Beelbellen

Als er sprake is van spoed, word je geadviseerd om meteen met de huisarts te bellen. Wanneer jouw vraag minder dringend is, kan de huisarts je beantwoorden via een chatbericht. En als daar behoefte aan is, kan de huisarts ook beeldbellen.

De Axelse huisarts Yuri Samandar is de eerste die ermee werkt in Zeeland en hij is enthousiast. "Het scheelt nogal in het aantal telefoontjes dat de assistenten 's ochtends krijgen. Wij merken dat tot nu toe zo'n dertig procent van onze patiënten hiermee geholpen kan worden."

'Extra service'

Hij ziet voordelen voor zowel de patiënt als de huisarts zelf. "Voor de patiënt is het extra service. Als je overdag werkt is het soms lastig om je huisarts te bellen en langs te komen op het spreekuur. Die patiënt denkt dan misschien: ik heb een hele aardige dokter, maar ik hoef hem vandaag even niet te zien. En voor de huisarts zelf betekent het vooral dat het minder tijd kost."

Voor de Zeeuwse huisartsen is efficiënt omgaan met tijd hard nodig, omdat ze kampen met een hoge werkdruk. Dat komt vooral doordat er simpelweg te weinig huisartsen zijn in onze provincie. En dat tekort wordt volgens de grootste zorgverzekeraar van Zeeland, CZ, alleen maar groter.

'Helft huisartsen gaat met pensioen'

"We horen nu al van alle huisartsen in de regio die we spreken dat de werkdruk erg hoog is. En de komende zeven jaar gaat ongeveer de helft van alle Zeeuwse huisartsen met pensioen. Dus voor de overgebleven huisartsen zal de werkdruk alleen maar toenemen", zegt Edwin Leutscher van CZ.

Hij ziet in dit soort digitale systemen een deel van de oplossing. "Natuurlijk doen we er alles aan om meer huisartsen naar Zeeland te halen, maar je merkt dat we er daarmee nog niet zijn. Daarom zijn wij op zoek naar innovatieve oplossingen, zoals deze online triage."

'Geen kostenbesparing'

De winst die ermee behaald wordt zit hem volgens Leutscher uitsluitend in tijd. Het is uitdrukkelijk geen kostenbesparing, zegt hij. "Wellicht is het imago van een zorgverzekeraar dat het altijd over geld gaat, maar we doen veel meer. Want we zijn ook verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg. En daar hoort ook bij dat we huisartsen helpen met onze kennis over digitalisering."

Een mogelijk nadeel van dit systeem is dat niet iedereen er gebruik van kan maken, bijvoorbeeld omdat sommige ouderen niet zo goed overweg kunnen met computers. Maar volgens Samandar zijn verrassend veel ouderen al digitaal vaardig. "Dat merkten we bij een eerder project, waarbij onze patiënten digitaal hun eigen dossier konden inzien. Daar hebben vooral veel 60-plussers zich voor ingeschreven. Dus we hopen dat dit ook geldt voor dit systeem."

'Je kunt altijd nog langskomen'

Tegelijkertijd blijft de deur van de huisarts altijd openstaan voor iedereen die deze digitale triage niet ziet zitten. "Als het niet lukt, kun je altijd nog bellen en langskomen. En we doen ook nog steeds aan huisbezoeken bij ouderen. Dus het is zeker niet zo dat we minder contact willen met de patiënt, dit is alleen een andere manier om contact te hebben."

Samander acht de kans groot dat na een geslaagde proef meer huisartsen digitale triage invoeren. "Als ik zie hoe goed het hier loopt, dan zie ik wel echt mogelijkheden voor andere huisartspraktijken en zelfs ook voor huisartsenposten. Want ook daar gaat het om de vraag: is dit iets voor de huisartsenpost of niet? En dan kan dit systeem uitkomst bieden."

Verdere digitalisering

Volgens Samandar kunnen de huisartsen niet aan verdere digitalisering ontkomen. "Ik geloof dat we als huisartsen veel meer digitaal moeten gaan doen, want dat is toch de toekomst.

