Moeder van vermoorde Ichelle werkt aan boek en zet stichting op

Ichelle van de Velde uit Oostburg (foto: familie)

Inmiddels staat de teller van de inzamelingactie op 1.659 euro. Moeder Miranda is er blij mee. Een interview geven over wat ze precies met de stichting wil, zit er even niet in, vertelt ze aan de telefoon. Ze heeft vakantie, is er emotioneel niet aan toe en bereidt zich alweer voor op de rechtbankzitting van 19 augustus.

Ervaringsdeskundige

Op de website 4ichelle.nl vertelt Miranda wel het één en ander: "Dan ben je ineens ervaringsdeskundige en besef je dat je met deze ervaring anderen kunt helpen en bijstaan. Dat is één van de redenen waarom ik uit naam van mijn dochter, Ichelle, een stichting ben gestart."

De 29-jarige Ichelle van de Velde werd sinds december vorig jaar vermist en na bijna twee maanden vermoord terug gevonden. Haar lichaam lag in stukken in een kanaal in de buurt van Sluis. Een 45-jarige vrouw uit Aardenburg wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Ichelle. Ze zit nog in voorarrest.

Miranda heeft twee doelen met het schrijven van een boek: haar eigen verwerkingsproces doorlopen en als troost en leidraad voor lotgenoten. "Ik wil hen de kracht en energie geven om vol te houden, niet op te geven en vooral te vertrouwen op hun intuïtie, want ik heb ervaren dat je daar feilloos op mag en kunt vertrouwen."

Helpen tijdens zoekacties

Op welke manier Miranda families die op zoek zijn naar een dierbare precies wil gaan helpen met het geld dat ze wil inzamelen, is niet duidelijk. Ze geeft aan op een later moment meer te vertellen over 'de middelen' die ze wil inzetten om tijdens zoekacties te helpen.

