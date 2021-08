Méér corona in het riool aan Zeeuwse kust

Meer coronaresten in riool langs de Zeeuwse kust (foto: Gelein Jansen)

De hoogste waarden per inwoner zijn gevonden in Westerschouwen, op Noord-Beveland en aan de West-Zeeuws-Vlaamse kust. Het Reimerswaalse riool heeft de minste corona deeltjes per aangesloten inwoner.

Het kan van toeristen zijn

"We weten dat er veel toeristen zijn aan de Zeeuwse kust en het is ook niet uit te sluiten dat zij de veroorzaker zijn, maar we kunnen dat niet met zekerheid zeggen", aldus woordvoerder Coen Berends van het RIVM in Bilthoven over de Zeeuwse cijfers. "Op de Waddeneilanden hebben we hetzelfde gezien. Het kán. Maar we kunnen in het rioolwater geen onderscheid maken naar toeristen en eigen inwoners."

Toch laat het rioolwater op Walcheren, dat voor het hele eiland samenkomt in de RWZI bij Ritthem, nauwelijks een verhoging zien. Dat is logisch als je kijkt naar het grote aantal eigen inwoners van het gebied. Verhoudingsgewijs heeft de komst van veel toeristen daar minder invloed op de totale rioolwaterstroom dan in dunner bevolkte kustregio's.

Gemiddeld wordt zes keer per maand het afvalwater in de vijftien Zeeuwse RWZI's (zuiveringsinstallaties) bemonsterd. In de becijfering wordt rekening gehouden met het aantal inwoners dat via het riool is aangesloten op zo'n RWZI en eventuele andere afvalstromen. In de statistiek wordt de grote RWZI van Bath achterwege gelaten. Daar wordt namelijk alleen rioolwater uit West-Brabant gezuiverd.

Ontlasting

Het gaat niet om Covid-19 zelf dat in het water drijft, maar om microscopisch kleine restanten van het genetisch materiaal ervan. Die komen mee in de menselijke ontlasting. Hun aantallen worden teruggerekend naar miljoen-per-inwoner. In juni van dit jaar bevatte de doorsnee Zeeuwse RWZI nog 98 miljoen deeltjes per inwoner, in juli steeg dat naar 210 miljoen deeltjes per inwoner.

Voorspellingen

Het RIVM gebruikt de rioolwatermetingen om voorspellingen te doen over nieuwe corona-uitbraken en de plaatselijke GGD te waarschuwen. Dit najaar wordt het aantal monsternames verhoogd naar acht per RWZI per maand.