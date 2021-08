Daan verruilde Boedapest even voor zijn eigen Zeeland

Zeeuw in het buitenland ZIB Daan (foto: Omroep Zeeland)

Net voordat hij naar Zeeland op vakantie ging, was het vanwege de coronamaatregelen en het geringe aantal toeristen nog rustig in zijn woonplaats Boedapest. "Nu is het weer gezellig en druk als vanouds", zegt Daan.

Zeeland beviel uitstekend. "Ik ben naar het strand geweest en ik heb iedereen kunnen zien. Ik woon hier erg naar mijn zin, maar vrienden en familie blijf je toch missen."

Verstappen

Afgelopen weekend was Daan bij GP van Hongarije op de Hungaroring. Een geweldige belevinis vond hij het, terwijl hij niet eens een Formule 1-fan is. "Het is fantastisch; overal Nederlanders en een goede sfeer. Alleen een beetje jammer van het resultaat dat Verstappen uitviel. Vooral mijn vrienden zijn fan van de Formule 1. Zij maken mij enthousiast."

Daan moet ophangen want er is nóg een Zeeuw in Boedapest deze dagen, een vriend uit Arnemuiden. En die wil hij de stad laten zien.

Zeeuw in Hongarije Daan Wijers (derde van rechts) bij de Formule 1 op de Hungaroring afgelopen zondag. (foto: Daan Wijers)