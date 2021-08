Vakantiegangers rennen gillend weg van Marina Beach: 'Nog nooit zo'n bende gezien'

(foto: Bezoekers vakantiepark Marina Beach)

Sandra Haveman is één van de gedupeerden. Ze trok vorige week met haar twee kinderen vanuit haar woonplaats Enschede naar het vakantiepark bij de Braakman. "Na acht jaar konden we eindelijk weer eens op vakantie, die we kado kregen van De Vakantiebank. We hebben er vol verwachting naartoe geleefd."

'Echt overal lag stof'

Maar bij aankomst begon de ellende. Ze moesten ruim een uur in een lange rij staan voor ze eindelijk het pasje kreeg van de bungalow. Alleen werkte die niet. Pas na drie uur konden ze eindelijk naar binnen, maar daar troffen ze alleen maar viezigheid en kapotte spullen aan. "Echt overal lag stof. Ook stonden de vuilniszakken van de vorige bewoners er nog."

Schimmel aan het plafond (foto: Bezoekers vakantiepark Marina Beach)

De kinderen van Sandra keken al weken uit naar de vakantie, maar ook hen viel het tegen. "Op het park was helemaal niks te doen voor ze. Er was een indoorparkje, maar er was daar zoveel kapot. We hebben deze vakantie gekregen en willen echt niet klagen, maar dit was te gek."

Toen Sandra en het oudste kind ook nog eens ziek werden, was de maat vol. Allebei hebben ze last van astma en door het stof werden ze alleen maar zieker. "Ik kon gewoon niet meer. Toen ook de kinderen aangaven heel graag naar huis te willen, hebben we dat gedaan." Twee dagen eerder dan de bedoeling was, maar ook in naburige caravans waren al meerdere families vertrokken.

'Alles was kapot'

De familie Kersten uit het Brabantse Groeningen hield het maar één dag vol. Ook zij troffen een huisje aan vol gebreken en viezigheid, vertelt vader Stef. "Het begon al bij aankomst. We hebben anderhalf uur in de rij gestaan voor we eindelijk de sleutel kregen van onze accommodatie. En toen begon de ellende eigenlijk pas écht."

In hun huisje bleken de televisie, het koffieapparaat en de schuifpui kapot. "Wij klagen echt niet snel", vertelt Stef Kersten. "Maar het was echt dramatisch. Ik heb nog nooit zo'n bende gezien. Bij de horeca op het park moesten we een half uur wachten voor we iets konden bestellen."

Zegt u 't maar... (foto: Omroep Zeeland)

De maat was vol toen de volgende ochtend zijn vrouw en zoon ziek waren. Na één nacht hadden ze zoveel last van het stof gekregen, dat ze naar huis zijn gegaan. "We hebben geklaagd bij de receptionisten en zij gaven ons zelfs gelijk. Ik had echt medelijden met ze, want ook zij konden er helemaal niks aan doen." Ze keken lang uit naar de vakantie, maar na één nacht waren ze weer thuis in Groeningen.

Beide families zijn teleurgesteld en boos. Vooral op eigenaar Peter Gilles die bekend is van het televisieprogramma 'Massa is Kassa'. Daarin staat de familie centraal die eigenaar is van meerdere vakantieparken in Nederland. "In het programma loopt hij heel decadent te doen. Dat maakt mij echt kwaad", vertelt Stef Kersten.

Negatieve recensies

"Als iemand zijn parken goed onderhoudt, dan heb ik daar geen problemen mee", zegt Sandra Haveman. "Maar je doet dit niet over de rug van mensen die nooit op vakantie gaan. Het is triest."

Het zijn twee families die klagen over hun vakantie op Marina Beach, maar ook de rij van klagers over het vakantiepark in Hoek is een lange. Op beoordelingssite Zoover staan de afgelopen maanden alleen maar negatieve recensies. Ook is er een speciale facebookpagina met klachten.

Ook in Asten

Bij Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer in het Brabantse Asten regent het ook klachten. Veel mensen klagen daar over vieze en beschadigde huisjes.

Marina Beach was niet bereikbaar voor commentaar.