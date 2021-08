Goedemorgen! Rechtszaak speedbootongeluk en vakantiegangers Marina Beach rennen weg

(foto: Ria Brasser)

De 15-jarige Mirthe uit het Limburgse Neer kwam twee jaar geleden om het leven door een speedbootongeluk voor de kust van Zoutelande. Vandaag moet de 35-jarige bestuurder van de speedboot, afkomstig uit Koudekerke, voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen. De moeder van Mirthe vertelde haar verhaal aan Omroep Zeeland.

(foto: familie Mirthe)

Vakantiegangers rennen gillend richting de uitgang van vakantiepark Marina Beach in Hoek. "Nog nooit zo'n bende gezien", zeggen twee families die Omroep Zeeland sprak. "Schimmel aan het plafond, overal stof, een rioolgeur, anderhalf uur wachten bij de receptie, sloten kapot, veranda spiegelglad... het is maar een klein gedeelte van de de lange waslijst aan klachten. Marina Beach is intussen niet bereikbaar voor commentaar.

Vakantiepark Marina Beach in Hoek (foto: Omroep Zeeland)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vermindert overlast werkzaamheden Haringvlietbrug na protest van onder andere gemeenten, provincies en HISWA-RECRON. In plaats van één rijstrook blijven er in beide richtingen twee rijstroken open voor verkeer. Omdat het tijd kost om de rijbanen te versmallen, begint het herstel van de brug niet aanstaande maandag maar twee weken later. De werkzaamheden, die twee jaar gaan duren, zijn nodig omdat de brug volgens het ministerie in slechte staat verkeert.

. (foto: ANP Photo - Your Captain Luchtfotografie)

Het weer

Het is een overwegend bewolkte dag met perioden met regen. In de loop van de middag wordt het droger en komen er wat meer opklaringen. De wind is matig tot krachtig uit het zuidwesten, later is de wind aan zee soms hard. Maximum is vanmiddag ca. 20 graden. Dit weekend is het sterk wisselend met af en toe zon maar ook perioden met buien. Vooral later op zaterdag is het buiig met kans op onweer en windstoten. Ook dit weekend wordt het zo'n 20 graden.