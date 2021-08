VOLG LIVE: Rechtszaak fataal speedbootongeluk Zoutelande

De rechtszaak speelt in Amsterdam omdat het Functioneel Parket de zaak behandelt. Het Functioneel Parket is een specialistisch, landelijk opererend onderdeel van het Openbaar Ministerie, dat zich onder meer bezighoudt met de veiligheid op de Noordzee.

Verschillende hulpdiensten rukten uit bij het dodelijk ongeluk in juli 2019 (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde 23 juli 2019 ter hoogte van de Langstraat in Zoutelande. De speedboot komt in aanvaring met een rubberbootje. Mirthe, die in het rubberbootje zat, overleeft de botsing niet. Omstanders reanimeren haar, waarna ambulancemedewerkers het overnemen. Maar het meisje overlijdt aan haar verwondingen.

Te veel gedronken of niet?

In de dagen die volgen is het onderwerp van onderzoek of de verdachte te veel gedronken had. Het Openbaar Ministerie meldde op basis van een blaastest dat dit het geval was. Later zei de advocaat van de man dat bloedonderzoek had uitgewezen dat hij niet te veel alcohol op had. Onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut zou hebben uitgewezen dat de man toch boven de toegestane hoeveelheid alcohol zat.

Lees ook: