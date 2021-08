Strandopruimers vinden 'opvallend veel' plastic korrels

Vrijwilligers vonden vooral klein afval, uitzonderingen daargelaten (foto: Paula Romein | Stichting De Noordzee)

Op de eerste dag van de opruimactie, afgelopen zondag in Cadzand, viel het vrijwilligers al op dat er vooral klein afval te vinden was op het strand. "We vinden vooral klein afval", zei vrijwilliger Leen van Mourik toen. "Rietjes, bierdoppen, stukjes touw en peuken." Een andere vrijwilliger vond vooral veel 'ronde kogeltjes', oftewel: de plastic korrels.

"In Zeeland zagen we deze plastic korrels tijdens vorige tour edities niet in deze hoeveelheden", zegt ook Ewout van Galen van Stichting De Noordzee. "We gaan onderzoeken waar ze vandaan komen." De stichting wil deze vervuiling bij de bron aanpakken. "Bedrijven die deze korrels produceren, transporteren en gebruiken, hebben een belangrijke rol om lekkage naar het milieu te voorkomen. Deze vervuiling moet stoppen."

Klein plastic afval is heel schadelijk voor het zeeleven omdat dieren het voor voedsel kunnen aanzien. Bovendien is het bijna onmogelijk de korrels op te ruimen en zijn de kosten daarvan hoog, zegt Stichting De Noordzee. "Machines die het strand schoonmaken laten de korrels en peuken achter in het zand."

Behalve de plastic korrels werden ook veel peuken en vispluis gevonden. De peuken werden dit jaar geteld, op de Zeeuwse stranden werden er 8.020 gevonden. Renesse loopt daarin op kop met 3.023 sigaretten. "Lang niet iedereen weet dat de filter van een sigaret grotendeels bestaat uit plastic en giftige stoffen zoals arseen en pesticiden. Eén peuk kan wel acht liter water vervuilen," legt Van Galen uit.

Schoonste strand van Nederland

De Beach Clean Up Tour van Stichting De Noordzee is nu klaar in Zeeland. De komende tien dagen worden stranden in de rest van Nederland schoongemaakt. In totaal werken zo'n 2.500 vrijwilligers mee aan de actie.

Zondag begon de actie in Cadzand, op het - sinds vorige week - schoonste strand van Nederland: