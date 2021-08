Verdachte speedbootongeluk Zoutelande hoort werkstraf van 240 uur tegen zich eisen

Hulpdiensten op het strand na het speedbootongeluk (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde op 23 juli 2019, een snikhete dag. Mirthe vertrok al vroeg uit Limburg voor een stranddag in Zoutelande, samen met haar moeder, stiefvader en twee stiefbroers. 's Middags dobberde ze met haar stiefbroer in een geel rubberbootje op het water.

De verdachte had zijn ouders in de speedboot afgezet bij het strand en voer toen samen met een vriend weg. Even later volgt de fatale aanvaring.

'Het was niet goed'

Iets vóór de aanvaring keek moeder Lisette van Mirthe vanaf de kant nog een keer naar haar dochter. Toen ze zich net om wilde draaien hoorde ze het harde geluid van een speedboot. Stiefbroer Jarno kon snel uit de boot springen, maar Lisette zag Mirthe niet meer. "Ik zag mensen met hun armen zwaaien, het was niet goed."

De man uit Koudekerke zei met een snelheid van 20 tot 30 kilometer per uur te hebben gevaren. Op het laatste moment probeerde hij de rubberboot te ontwijken, maar dat lukt niet. De stiefbroer van Mirthe verklaarde dat de speedboot recht op hen afkwam. Hij sprong in een impuls uit de boot. Toen hij weer bij het opblaasbootje was zag hij dat Mirthe bewusteloos was. Er kwam bloed uit haar mond.

De verdachte verklaarde een ervaren bootbestuurder te zijn. Sinds het ongeluk heeft hij niet meer achter het stuur van een boot gezeten.

Verdachte zag gele boot niet

De man uit Koudekerke zei in de rechtbank dat hij het gele bootje niet had gezien. De rechtbank benadrukte dat het wel een opvallend geel bootje was. Volgens de verdachte kwam bij het gas geven en het wegvaren de punt van de speedboot wat omhoog. Volgens getuigen stak de punt van de boot juist omhoog omdat de verdachte met een hoge snelheid voer.

De vraag was na het ongeluk of de bestuurder te veel gedronken had. Het Openbaar Ministerie meldde op basis van een blaastest dat dit het geval was. De advocaat zei later dat bloedonderzoek had uitgewezen dat hij niet te veel alcohol op had. De verdachte zegt dat hij twee à drie blikjes bier op had. Onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut zou hebben uitgewezen dat de man toch te veel had gedronken.

In de rechtbank richtte Mirthes moeder zich tot de verdachte. Ze zette een foto van haar dochter neer en las een slachtofferverklaring voor: "Er is er maar één schuldig en dat ben jij. Hoe haal je het in je hoofd om daar zo hard te varen met een slok op?" Mirthe was haar enige kind. Ze beschreef de pijn die ze voelt nu ze haar grootste liefde is verloren. Ze hoopt dat de verdachte steeds aan Mirthe denkt als hij naar zijn eigen dochter kijkt.

De verdachte maakte van de gelegenheid gebruik om te reageren op de slachtofferverklaringen. Hij zei dat hij hun woede en verdriet begrijpt. "Ik vind dit super verschrikkelijk. Ik heb dit ook nooit gewild." Hij vertelde dat hij lange tijd niet goed kon slapen en psychische hulp zocht. Ook zei hij dat hij in aanloop naar de zaak van vandaag weken niet kon werken vanwege de emoties. Hij voelt zich verantwoordelijk voor het ongeluk.

Het Openbaar Ministerie benadrukte dat geen enkele eis recht doet aan het gemis van Mirthe. Bij de strafeis is rekening gehouden dat de zaak lang op zich heeft laten weten, ruim twee jaar na het ongeluk.

De verdediging vroeg om vrijspraak van alle ten laste gelegde feiten, omdat de verdachte twee moeilijke jaren heeft gehad en nog een brief naar de nabestaanden heeft geschreven. Die werd niet goed ontvangen.

De rechtszaak speelde in Amsterdam omdat het Functioneel Parket de zaak behandelt. Het Functioneel Parket is een specialistisch, landelijk opererend onderdeel van het Openbaar Ministerie, dat zich onder meer bezighoudt met de veiligheid op de Noordzee.