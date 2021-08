'Maatregelen tegen overlast werkzaamheden Haringvlietbrug gaan niet ver genoeg'

Over twee weken mag je nog maar met 50 kilometer per uur over de brug (foto: ANP)

Eind juli werd bekend dat door de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug, de extra reistijd op werkdagen zou oplopen tot een uur. Na klachten uit allerlei hoeken, verlicht het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de gevolgen voor het wegverkeer. De aangepaste maximumsnelheid van 50 kilometer per uur tijdens de werkzaamheden blijft overeind, maar er blijven voor beide richtingen twee versmalde rijbanen open.

Voor de Schouwse burgemeester gaan de maatregelen nog steeds te ver. "Het geeft nog steeds overlast, zowel op de weg voor het verkeer daar, maar ook op het zogenaamde onderliggende wegennetwerk, zoals de N59 en N57." Na de zomervakantie wil de gemeente opnieuw rond de tafel met Rijkswaterstaat om te kijken naar mogelijke oplossingen, zo vertelde Van der Hoek vanochtend op de radio:

Burgemeester Schouwen-Duiveland: Het is een prima tussenresultaat, maar we zijn er nog niet

Erik van Oosten, de regiomanager van ondernemersvereniging VNO-NCW Zeeland, sluit zich bij Van der Hoek aan. "We zijn in ieder geval blij dat de druk die wij en verschillende andere partijen afgelopen week hebben opgevoerd, tot iets hebben geleid." Maar ook de VNO-NCW wil verder kijken naar oplossingen: "Tweeënhalf jaar, want zolang moeten we toch echt wel wachten op de uiteindelijke reparatie van de brug, is best wel lang."

Hij hoopt dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uit deze situatie een les trekt. "Het onderhoud aan de Nederlandse bruggen is echt erbarmelijk. Geld is hard nodig." Hij hoopt dat er structureel geld gereserveerd wordt voor onderhoud.

De werkzaamheden aan de Haringvlietbrug zouden komende maandag beginnen, dat is vanwege de nieuwe maatregelen twee weken uitgesteld.

Lees ook: