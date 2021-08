Na Wimbledon wil Pattinama-Kerkhove meer Grand Slam-succes: 'Dat gevoel wil ik weer ervaren'

"Het is natuurlijk gewoon het hoogtepunt in mijn carrière", zegt Kerkhove, om daar gauw aan toe te voegen: "Tot nu toe...". Op het gras van Wimbledon verraste ze de tenniswereld door tweevoudig Grand Slam-winnares Svetlana Koeznetsova in twee sets naar huis te slaan. Voor het eerst in haar carrière boekte de Zierikzeese zo een overwinning in het enkelspel op een Grand Slam.

De Spaanse Garbine Muguruza was in de tweede ronde uiteindelijk een maatje te groot. "Daarna heb ik even een korte break gehad van het tennis." Op feesteiland Ibiza genoot ze samen met echtgenoot Edinho Pattinama van het succes. "En tegelijkertijd had ik alweer heel veel zin om op de baan te staan."

Lesley Pattinama-Kerkhove in haar partij tegen de Spaanse Garbine Muguruza op Wimbledon (foto: ANP)

Op de wereldranglijst klom Kerkhove dit jaar naar plaats 157 en is ze dicht bij haar beste ranking ooit (149). De Zeeuwse - 29 jaar inmiddels - zit gevoelsmatig allesbehalve in de herfst van haar carrière. Het contrast met tennismaatje Kiki Bertens, eveneens 29, is in dat opzicht groot. De inmiddels gestopte Bertens vond het na vele hoogte- en dieptepunten tijd voor andere zaken dan tennis.

Ik wil nog steeds heel graag de top 100 halen, daar probeer ik alles voor te doen en laten." Lesley Pattinama-Kerkhove

Kerkhove is nog te veel liefhebber en te ambitieus om haar sport vaarwel te zeggen. "Ik wil nog steeds heel graag de top 100 halen, daar probeer ik alles voor te doen en laten." Dat ze daarvoor bijna het hele jaar de wereld moet overvliegen om toernooien te spelen heeft ze er graag voor over. "Het is moeilijker nu met corona, maar hoort er nou eenmaal bij."

Nieuwe trainer gezocht

Wel moet ze dat sinds kort doen zonder travelcoach Peter Lucassen, die een andere speelster gaat begeleiden. "Voorlopig reist mijn man met me mee. Die kent mij als de beste en was er ook op Wimbledon bij." De bedoeling is wel dat er op termijn weer een trainer gaat meereizen. "Maar ik wil daarin niet meer afhankelijk zijn van de tennisbond, dus ben ik zelf zoekende."

US Open

Momenteel bereidt Pattinama-Kerkhove zich in de Verenigde Staten voor op de US Open, die eind augustus begint. De tennisster uit Zierikzee aast op nieuw Grand Slam-succes in New York. "Ik wil het gevoel van Wimbledon heel graag weer ervaren. Die grote toernooien hebben toch iets speciaals."