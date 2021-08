Na jaren pionieren een Zeeuwse veldbonenburger op je bord

Eigenaar Jos Hugens (rechts) met gedeputeerde de Bat (foto: Meatless)

Van oudsher is de veldboon een Zeeuws gewas. "In de jaren 50 en 60 werd het nog vrij veel geteeld", vertelt Jurriaan Visser van de agrarische coöperatie CZAV. "Het is toen verdwenen door de import van andere eiwitgewassen. Door de vraag naar vleesvervangers van eigen bodem kijken we nu of dit een gewas van de toekomst is." Op dit moment worden de veldbonen op verschillende plekken in Zeeland geteeld.

Meatless en de CZAV testten de afgelopen jaren verschillende veldboonrassen om te kijken wat uiteindelijk de beste vleesvervanger oplevert. "De producten die het dichtst bij vlees komen, doen het het best in de markt", vertelt Meatless-directeur Jos Hugense.

Hoe verwerkt Meatless de veldbonen? "De bonen worden gemalen, maar van dat gemalen meel kan je niet meteen alles maken", legt directeur Jos Hugense uit, die na 25 jaar in de vleesindustrie in 2005 overstapte naar vegetarische producten. "Je moet als het ware een textuurtje maken, een soort brokje, voor je er een hamburger van kan maken. Dat doet Meatless." Vervolgens gaat dat naar een fabriek die er vleesvervangende producten van maakt. Dat kan van alles zijn: "Witte vis, tonijn, zalm. Maar ook hamburgers, gehakt, stukjes in roerbakgerechten", zegt Hugense. "Van alles en nog wat." Zijn bedrijf groeit als kool op dit moment. "We verdubbelen dit jaar en verwachten volgend jaar weer 75 procent te groeien."

(foto: Meatless)

De eerste producten van veldbonen liggen in het supermarktschap. Hugense: "Na jaren pionierswerk kunnen we toch wel zeggen dat die veldboon zeer goede perspectieven biedt. Dit jaar verkopen we voor het eerst fors veldbonen."

En dat is nog maar het begin, Meatless heeft voor volgend jaar twee grote aanvragen voor de Europese markt. "Als we die invullen, kunnen we spreken over een succes. Dan draait de helft van onze productie in 2023 op veldbonen." Of de Zeeuwse boeren die veldbonen ook kunnen leveren? "Dat is zeker lokaal in te vullen", zegt Visser. "Ik denk dat vleesvervangers een grote toekomst tegemoet gaan."

Jurriaan Visser van de CZAV en Jos Hugense van Meatless vertelden vandaag over de veldbonen en hun samenwerking in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer:

Zeeuwse Kamer over veldbonen als grondstof voor vegetarische producten