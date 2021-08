Verdachte neerschieten Middelburgse moet in december verschijnen voor de rechtbank

Aanhouding van verdachte neerschieten Kezban Avci (foto: HV Zeeland)

In augustus vorig jaar werd de toen 21-jarige Kezban Avci in haar huis in Middelburg neergeschoten. De 27-jarige Domburger die daarvan wordt verdacht, zit vast. De Middelburgse lag twee maanden in coma, en kon daarna beginnen aan haar revalidatie.

Omdat het Openbaar Ministerie en de verdediging van de verdachte geen verdere onderzoekswensen meer hebben, is het onderzoek in deze zaak inmiddels gesloten. Voor de rechtszaak op 9 december is bij de rechtbank in Middelburg een hele dag uitgetrokken.

Per ongeluk

De verdachte heeft tot nu toe volgehouden dat zijn wapen per ongeluk afging tijdens het schoonmaken ervan. Hij heeft in mei laten weten dat hij opnieuw een verklaring wil afleggen. Volgens zijn advocaat zijn gesprekken met een psycholoog daarvoor de aanleiding. De verdachte zelf was vandaag niet aanwezig bij de rechtbank.

