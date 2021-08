Corona in Zeeland: 91 nieuwe besmettingen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken. (foto: Omroep Zeeland)

De meeste besmettingen, 21 in totaal, kwam erbij in de gemeente Schouwen-Duiveland, gevolgd door Tholen met 17 en Middelburg met 14 nieuwe besmettingen. Veere is de enige gemeente waar geen nieuwe coronabesmettingen werden geregistreerd.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente Besmettingen Borsele 4 Goes 5 Hulst 2 Kapelle 2 Middelburg 14 Noord-Beveland 4 Reimerswaal 1 Schouwen-Duiveland 21 Sluis 2 Terneuzen 11 Tholen 17 Veere 0 Vlissingen 8

De besmettingsaantallen in de registratie van het RIVM kunnen van dag tot dag sterk fluctueren, daarom berekent Omroep Zeeland voor iedere dag het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek is het verloop van het zevendagentotaal weergegeven voor vier Zeeuwse regio's.

Na de dalende lijn vorige week, neemt het aantal besmettingen in alle regio's weer toe. De stijging is het hoogst in de regio Noord-Zeeland, bestaande uit Schouwen-Duiveland en Tholen.