Jan op Aruba ziet coronagevallen weer oplopen

Volgens Lamper gaat het vooral om mensen die zich niet hebben gevaccineerd. "Ook bij de patiënten in de ziekenhuizen." Afgelopen woensdag zijn er 12.000 nieuwe Pfyzer-vaccinaties aangekomen op het eiland, alleen is de bereidheid om te vaccineren onder de Arubanen nog niet erg hoog.

Maar Jan ziet ook leuke dingen, want het blijft druk bij de foodtrucks. "In Aruba barst het ervan. Ze zijn van 's ochtends vroeg, tot 's avonds laat open." Iedere truck heeft zijn specialiteit. Zo haal je bij de één je ontbijt, bij de ander je lunch en gaan er veel foodtrucks rond 17.00 uur open voor het diner.

"De Arubanen zijn er gek op", vertelt Lamper. "Af en toe doe ik vrijwilligerswerk voor zo'n truck en dan krijg ik wel eens wat. Lekker hoor!"

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart.

Jan Lamper is twee jaar geleden samen met zijn vrouw naar Aruba vertrokken. Niet om te werken maar om van het pensioen te genieten. En om hun zoon, die al vijftien jaar op het eiland woont, en kleindochter (12) vaker te zien. De droom van zijn vrouw was om daar achteraan te reizen. Jan komt oorspronkelijk uit Yerseke, maar heeft ook lang in Goes gewoond. Hij is graag en veel in zijn tuin bezig en één keer per week rijdt hij ook oudere mensen naar de dagbesteding.