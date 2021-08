Walchers Zorgknooppunt niet geschikt voor mindervaliden: 'Voor je het weet, maak je een doodsmak'

Het nieuwe Walchers Zorgknooppunt vlakbij de N57 beidt sinds mei plaats aan verschillende zorgaanbieders zoals een apotheek, fysiotherapiepraktijk en een huisartsenpost samen. De deur van het pand is volgens De Groot niet het enige knelpunt: "Aan de buitenkant van het gebouw hangen 24-uurs automaten waar je medicijnen kunt afhalen. Wanneer je bij de automaten staat, sta je met de voorkant van je scootmobiel vlak voor een trap van twee treden. Als je even niet bij de les bent en je gaat per ongeluk naar voren in plaats van naar achteren, dan knal je de trap af. Dat is heel gevaarlijk."

'Je zou er zo vanaf rijden'

Ook 's avonds is het een riskante situatie: "Er is geen markering van witte of lichtgevende verf op de trappen aangebracht. Als het donker is, zie je de trappen niet en zou je er zo vanaf rijden. Doodeng vind ik het", legt De Groot uit.

Riet de Groot voor de deur van het Walchers Zorgknooppunt (foto: Omroep Zeeland)

De beheerder van het pand, VB+ Vastgoedmanagement uit Eindhoven, laat weten op de hoogte te zijn van de situatie. Sinds de bouw is er al een aantal maatregelen getroffen om het gebouw toegankelijker te maken: "Zo is onder meer de draaicirkel van de deur op de grond aangegeven zodat men niet te ver doorrijdt en is de dorpel aangepast. Daarnaast worden bij de 24-uurs automaat na de bouwvakvakantie leuningen geplaatst zodat het niet mogelijk is om per ongeluk van de traptreden af te rijden met een rolstoel."

Wanneer die maatregelen niet voldoende blijken te zijn, wil het bedrijf de situatie opnieuw bekijken.