Oostappen gaat klachten Marina Beach onderzoeken: 'We lossen ze zoveel mogelijk op'

Mennen zegt dat de klachten altijd zoveel mogelijk worden opgelost aan de servicedesk van het vakantiepark en dat ze alle klachten serieus behandelen. "Er zijn altijd wel mensen die klagen, maar er zijn ook altijd mensen die blij zijn." Mennen zegt dat er contact met de gedupeerden wordt opgenomen om te kijken of het goed gemaakt kan worden.

Hij reageert daarmee op een groot aantal klachten van vakantiegangers die onlangs een huisje op het park bij Hoek huurden. In de klachten gaat het met name over slecht onderhouden en vieze vakantiehuisjes. Flink wat vakantiegangers vertrokken na een aantal dagen weer terug naar huis, omdat ze ziek werden.

Vakantiebank

Sandra Haveman had een vakantie gekregen via de Vakantiebank. Die stichting heeft als doel 'mensen met een inkomen rond bijstandsnorm, een onbezorgde vakantieweek aan te bieden op een mooie en recreatieve locatie in Nederland'.

(foto: Omroep Zeeland)

De Vakantiebank zegt dat alle klachten worden genoteerd en besproken in een team om te kijken wat er met een bepaald vakantiepark moet worden gedaan als daar veel klachten over binnenkomen.

'Vaak een drempel om te klagen'

Een medewerker van De Vakantiebank: "We willen ook weten of onze cliënt de receptie heeft gesproken over de klacht. Of er foto's van, in dit geval, een niet goed schoongemaakte vakantiewoning zijn gemaakt. Maar voor veel van onze cliënten is de drempel vaak erg groot om een klacht in te dienen, want het is een gratis vakantie, en dan heb je al snel dat mensen vinden dat die mensen niet moeten zeuren."

De Vakantiebank heeft onder meer tien locaties over heel Nederland, waaronder dus Marina Beach, waarvan Oostappen Vakantieparken vakantiehuisjes doneert voor vakanties voor mensen met een bijstandsuitkering.

