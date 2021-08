Slachtoffer mishandeling Schouwen: "Ik zag lichtflitsen en dacht aan Mallorca"

De camping waar de mishandeling plaatsvond (foto: Google Maps)

Het was donderdagavond laat, vertelt hij. "We hadden bij mij thuis gezeten, bij mijn ouders. De politie heeft gezegd dat wij uit Breda komen, maar dat klopt niet. We komen van Schouwen. We wilden nog even naar de camping, om te kijken of er nog wat gaande was. We gingen met de scooter. We liepen een rondje over de camping en wilden weer naar huis. We moesten vrijdag vroeg op. We wilden hengels kopen omdat we wilden gaan vissen in de Ardennen."

Agressief

"Bij de uitgang van de camping zat een groep jongeren van een man of vijftien rond een picknickbank. Eén zo'n jongere begint hartstikke agressief te zeggen: 'heb je sigaretje voor me?' Mijn vriend zegt: 'Sorry, ik ga je geen sigaretje geven'. En toen was het: 'Heb je geen sigaretje, zoek je soms ruzie?' En ineens geeft die jongen mijn vriend een tik en begint vol op hem in te meppen."

Ik had meteen dat verhaal van Mallorca in mijn hoofd." slachtoffer mishandeling

"Opeens waren ze met zijn zessen aan het schoppen. Ik riep dat ze op moesten houden. Die jongen van dat sigaretje komt naar mij toe en slaat me vol op het gezicht. En toen begon de groep vol op mij in te trappen. Ik had meteen dat verhaal van Mallorca in mijn hoofd. Ik kreeg harde trappen in mijn gezicht, ik zag witte flitsen. Het enige wat ik kon doen was schreeuwen.'

"De beveiliger van de camping er tegenover kwam naar ons toe. Die heeft ons meegenomen en de politie en de ambulance gebeld. Ik ben onderzocht in het ziekenhuis en 's middags geopereerd. Mijn kaak is op twee plaatsen gebroken en mijn neus ook. Ik kan zes weken niet eten. Het is zó laf. Met zijn allen tegen iemand die op de grond ligt.'

Lees ook: