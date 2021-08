Gedenkplaat voor omgekomen Belgische duiker: 'Hij zei altijd: als ik moet overlijden, dan in de Oosterschelde'

Zo'n 25 mensen kwamen vandaag bijeen op Tholen om Van Dyck te herdenken. Dat doen ze elk jaar sinds hij in 2011 overleed, maar deze keer is het extra speciaal. Met toestemming van de gemeente Tholen wordt op de duiklocatie bij Gorishoek een gedenkplaat onthuld. Initiatiefnemer Ludo Faes is er trots op. "Fons was heel speciaal voor de Antwerp Wet Wheels. Een echte leider, maar ook een vriend en een warm persoon. We missen hem nog altijd heel erg. Fons had een speciale band met de Oosterschelde. Hij zei altijd: 'als ik moet overlijden, dan in de Oosterschelde'. Dat is helaas uitgekomen. We zijn de gemeente Tholen heel dankbaar dat we hier de gedenkplaat mogen plaatsen."

Initiatiefnemer Ludo Faes bij de gedenkplaat voor Fons van Dyck (foto: Omroep Zeeland)

Van Dyck zette zich actief in om het voor mensen met een lichamelijke beperking mogelijk te maken om te duiken. "Veel mensen geloofden niet dat dat zou kunnen lukken", zegt Faes. "Maar omdat Fons doorzette kreeg hij het toch voor elkaar. Zo waren wij 28 jaar geleden de eerste Belgische club waar door mensen met een lichamelijke beperking gedoken kon worden. En daarna volgden er nog veel meer."

De overleden duiker Fons Van Dyck (foto: Duikschool Antwerp Wet Wheels)

Tascha Verhoeven is zo'n duiker die dankzij het initiatief van Van Dyck kan genieten van de onderwaterwereld. "Op het land heb ik best veel beperkingen, maar onder water kan ik mijn benen bewegen. Dat is natuurlijk fantastisch. Mensen die zich zo inzetten om andere mensen met een beperking te helpen, verdienen het om herdacht te worden. Daarom vind ik het ook belangrijk om hier vandaag te zijn", zegt Verhoeven.

Ludo Faes en Tascha Verhoeven vertellen waarom Fons Van Dyck een gedenkplaat heeft verdiend

In het bijzijn van vrienden van de duikclub en zijn vrouw Sonja werd de gedenkplaat voor Fons Van Dijck vanmiddag onthuld. "De Oosterschelde is niet alleen gekozen, omdat hij hier overleden is", zegt Faes. "Zijn as is hier tien jaar geleden ook uitgestrooid. Dus dit is een hele speciale plek voor ons."

