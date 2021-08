Goes on Track viert comeback: 'Ik denk dat we hem in 2024 in Parijs op de Spelen zien'

"Ik sta hier toch wel met een trots en voldaan gevoel", zegt Robbert Meeuwse van Goes on Track. Atleten waren de avondwedstrijd allesbehalve vergeten: het liep storm met de inschrijvingen.

Mooie mijlpaal

De eerste mijlpaal was daardoor niet voor één van de sporters, maar voor de organisatie. "Er staan hier meer dan 200 atleten, een record voor ons", aldus Meeuwse.

Volgens Meeuwse zou het ook de rest van de avond records gaan regenen, bijvoorbeeld op de 100 meter sprint. Op de baan in Goes was sinds 1992 niemand sneller geweest dan de 10,40 seconden van Frans de Waal. "Er is hier een jongen uit Rotterdam die daartoe in staat is."

De atletieksport leeft meer door de Olympische Spelen" Jurylid Wim Wouterse van AV'56

Niet iedereen kwam naar Goes on Track om zijn pr te verbeteren. Wim Wouterse had de taak ervoor te zorgen dat er voldoende juryleden waren bij AV'56. "Het was iets moeilijker doordat mensen met vakantie zijn, maar aan de andere kant leeft de sport wel door de Olympische Spelen. Mensen die kunnen, helpen graag."

Ook het verspringen was populair bij Goes on Track (foto: Omroep Zeeland)

Tijd om achterover te leunen was er voor de jury niet. Er moest nauwkeurig geklokt en gecontroleerd worden, want bij een te stevige wind - het waaide hard in Goes - zou een baanrecord niet de boeken ingaan.

Baanrecords gesneuveld

Uiteindelijk bleek Meeuwse het met zijn voorspelling bij het rechte eind te hebben. In totaal sneuvelden er liefst vijf baanrecords en 'die jongen uit Rotterdam' bleek Xavi Joy Mo-Ajok te heten. Het twintigjarige talent zette een tijd neer 10,38 seconden en pakte zo het baanrecord op de 100 meter in Goes.

Daar gaan we over vier jaar nog wel van horen, aldus de organisator van Goes on Track. "Ik denk dat we hem in 2024 in Parijs op de Spelen zien."