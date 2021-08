In Groede staat de langste stormbaan van Zeeland: 'M'n hartslag is tweehonderd!"

In shifts mogen kinderen de baan bij Groede Podium betreden. Toch zijn er niet alleen kinderen op de baan te vinden. Vanochtend was er ook één springende vader: "Het is fantastisch om dit met z'n tweeën te doen. Het verbaast me dat ik de enige vader ben op de baan. Ik weet op zich ook wel waarom, m'n hartslag is 200", vertelt de vader van de 6-jarige Minne lachend. "Hiervoor ben je toch papa, om weer kind te zijn!"

Uitgeput

Ook Linske (12) geniet van de baan: "Je kunt onder dingen door en erop. Het is gewoon heel leuk. Ik ben al wel heel erg uitgeput." Ze weet inmiddels ook welke techniek het beste is om zo snel mogelijk over de baan te gaan: "Gewoon rennen!"

De stormbaan is nog tot en met 9 augustus te bezoeken.