Zoektocht naar persoon in maisveld na ongeluk met auto Hoek

Politie zoekt naar een persoon na een ongeluk bij Hoek. (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde rond zes uur op de Axelsegatweg. Een personenauto botste ergens tegenaan of sloeg over de kop. Eén persoon, een 21-jarige man uit Hoek, is naar het ziekenhuis gebracht. "We troffen een man aan die gewond was en vermoedelijk dronken was", vertelt politiewoordvoerder Alwin Don "Hij kon niet duidelijk aangeven of hij alleen was. Het leek erop of hij uit de auto was geslingerd. We wilden uitsluiten of er nog iemand anders bij betrokken was." Agenten hadden onder de auto een jas gevonden.

Drone

De politie heeft eerst zelf gezocht in het maisveld naast de weg. Daarna is nog met een politiehond en een drone gezocht naar andere personen. "Het was moeilijk voor hond om te zoeken, omdat er al hulpverleners in het maisveld hadden gelopen." De politie heeft nog een drone geleend om verder te zoeken en later op de ochtend is ook nog een politiehelikopter ingezet." Er is uiteindelijk niemand gevonden. De eigenaar van de jas was door de bestuurder van de auto thuis afgezet.

De gewonde man is naar een ziekenhuis in België gebracht. Daar wordt ook zijn bloed onderzocht op alcoholgebruik.