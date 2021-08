Al een eeuw één grote muzikale familie: Vlijt en Volharding uit Oost-Souburg

Springlevend omdat de vereniging naast een fanfare ook een jeugdorkest en drumband heeft, die voornamelijk uit jongeren bestaan. Elmira Rijk (17) is meer dan 10 jaar lid van Vlijt en Volharding. Ze is begonnen, zoals de meeste jeugdleden, op een blokfluit, maar speelt inmiddels trompet.

"Ik vind het een mooi instrument en wat ik ook leuk vind is dat je de trompet altijd boven de andere instrumenten uit hoort, hahaha." Ze heeft ook al besloten ze gewoon lid blijft wanneer ze volgend jaar gaat studeren. "Inmiddels ken ik hier zoveel mensen. Er zitten ook veel jongeren bij. Het is echt één grote familie."

(foto: Muziekvereniging Vlijt en Volharding)

De vereniging probeert op allerlei manieren de jeugd enthousiast te maken om lid te worden en een instrument te gaan bespelen. Elmira: "We organiseren regelmatig een muziekmiddag waar kinderen kunnen kennismaken met allerlei muziekinstrumenten. Ook geven we dan een klein concert, zodat ze kunnen horen hoe het klinkt wanneer ze eenmaal een instrument goed kunnen bespelen."

Wat wij doen is heel hard werken en veel repeteren, want we gaan voor kwaliteit" Albert-John Vervorst - dirigent

Volgens Vervorst klopt het beeld dat veel mensen hebben van een fanfare niet. "Een fanfare wordt vaak vergeleken met een aantal muzikanten die in een raar kostuum door een stad of dorp marcheren, op een toeter blazen en op een trommel slaan. Maar dat is geen goed beeld. Wat wij doen is heel hard werken en veel repeteren, want we gaan voor kwaliteit. Daarom spelen we ook al jaren op het hoogste niveau en worden ook regelmatig uitgenodigd om op een concours te komen spelen."

Vlijt en Volharding in vol ornaat (foto: Muziekvereniging Vlijt en Volharding)

Vervorst is al jaren dirigent van Vlijt en Volharding en daar is hij best een beetje trots op. "Ik ben hier als klein jongetje opgegroeid, want mijn ouders waren ook lid. Ik ging dus altijd mee en viel dan in slaap op de verwarming. Ik heb er heel veel geleerd en dat heeft er zelfs voor gezorgd dat ik het conservatorium heb gedaan. En sinds een aantal jaar ben ik dus weer terug op het oude nest en dat voelt goed."

Vlijt en Volharding tijdens een concert in 2018 (foto: Muziekvereniging Vlijt en Volharding)

Hij is ook blij dat de vereniging ook een jeugdorkest heeft. Dat is volgens hem namelijk erg belangrijk voor het voortbestaan. "Jongeren zeggen dat ze het zo druk hebben en dat het spelen bij een fanfare niet echt cool is. Maar ik deel die mening niet. Spelen bij een fanfare of orkest is juist wel heel cool. En gelukkig vinden alle jeugdleden die hier spelen dat ook."

Logische keuze

Milan Wisse is het jongste lid en houdt zich voornamelijk bezig met slagwerk. Voor hem was het een logische keuze dat hij lid werd van de vereniging. "Mijn ouders bespelen ook allebei een instrument en zijn ook al jaren lid, dus het is een beetje met de paplepel ingegoten." Hij vindt een fanfare niet saai. "Het is juist ontzettend leuk om samen muziek te maken. We treden ook regelmatig op en het is onderling altijd erg gezellig."

Kijk hier mee bij een repetitie van Van Vlijt en Volharding:

Door corona heeft het bestuur alle festiviteiten die begin dit jaar gepland stonden moeten uitstellen. Maar op 11 september is het dan toch zover, dan heffen ze het glas en wordt er geproost op het 100-jarig jubileum. Ook vindt er 's middags een mars plaats door het dorp. Eind dit jaar volgt er dan nog een galaconcert, waarbij ook oud-leden hun opwachting maken. Het wordt een concert in de jaren twintig stijl. Er wordt teruggeblikt op de vorige eeuw, maar ook wordt vooruitgekeken naar de toekomst.

Theaterspektakel

Voor volgend jaar heeft de Souburgse muziekvereniging ook iets om naar uit te kijken. In de zomer van 2022 keren de Vikingen namelijk voor even terug naar Oost-Souburg. Tijdens een groots muzikaal spektakel op de Karolingenburg in Oost-Souburg wordt er een hevige strijd geleverd om Souburg tegen deze barbaarse indringers te beschermen. Met medewerking van een verteller en zandtekenaar Gerrie Hondius, begeleidt Vlijt en Volharding de strijd tegen deze indringers.