Nieuwe jachthaven: 'Een enorme trekpleister en een aanwinst voor Vlissingen en omgeving'

Eigenlijk zouden pas morgen de eerste gasten worden ontvangen in de Stadshaven, maar toen afgelopen vrijdag de overdracht van de gemeente naar VVW Schelde werd beklonken, viel al het besluit om zaterdag open te gaan. "Dat heeft te maken met drukte in onze andere haven", zegt Cracau. "Maar zeker ook met het enorme enthousiasme dat er bij iedereen is. We zijn maar wat trots dat we deze haven met onze vereniging mogen exploiteren."

Nog niet helemaal af

De 35 plaatsen die nu beschikbaar zijn, zijn bedoeld voor passanten. Daarvan waren er in het eerste weekend zo'n 15 bezet. Later deze maand moeten ook de 57 plaatsen die voor de verkoop zijn, af zijn. Eén van de passanten die nu al van de nieuwe haven kon genieten is Martwin de Man uit het Brabantse Lithoijen. "Het is geweldig. Je ligt dicht bij het centrum, boodschappen doen is makkelijk en je kunt merken dat de havenmeesters ook echt trots zijn op wat hier is neergezet.

De eerste boten in de nieuwe Stadshaven. (foto: Albert Dijkstra)

Dat het Vlissingse Scheldekwartier een enorme upgrade ondergaat is niet te missen als je er rond loopt. Gebouwen staan in de steigers en er gebeurt van alles om het gebied aantrekkelijker te maken. Cracau merkt veel enthousiasme om hem heen. "Zowel bij de bezoekers als bij de Vlissingers zelf. En ik weet dat verantwoordelijk wethouder John de Jonge van Vlissingen ook heel trots is. Het Scheldekwartier is nu al mooi geworden en dat gaat de komende jaren alleen maar verbeteren."

De nieuwe Stadshaven Scheldekwartier in Vlissingen vanuit de lucht (foto: Albert Dijkstra)

Sal Cracau en bezoeker Martwin de Man over de nieuwe Stadshaven Scheldekwartier

