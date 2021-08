Binnenattracties zitten vol deze zomer: 'Je moet geluk hebben om nog te kunnen reserveren'

Niet alleen de stoomtrein is drukbezocht, ook het zwembad in het Omnium Goes draait overuren: "We zitten al tot woensdag volgeboekt. Sinds het begin van de zomervakantie hebben we elke dag vol gezeten. Dat is uniek. Dit weer is heel fijn voor een zwembad", zegt zwembadmanager Jean-Paul Lancee.

Vier dagen van tevoren reserveren

Petra uit Oude-Tonge heeft vier dagen van tevoren haar zwembadbezoek moeten reserveren: "We hebben al aan het begin van de week gereserveerd want je kunt gewoon nergens meer zwemmen. We hebben moeten zoeken waar dat nog mogelijk is en zijn toen hier in Goes uitgekomen."

De familie Bessembinder vertrekt met de stoomtrein (foto: Omroep Zeeland)

Lancee beaamt dat het bad snel vol is: "We mogen minder mensen toelaten en werken nu in tijdshifts van drie uur. Als je wilt zwemmen, moet je van tevoren reserveren. Dan moet je geluk hebben om op de tijd en dag die je wilt nog te kunnen reserveren."

Eerste keer met de trein

De familie Bessembinder uit Haarle was er op tijd bij en wist een coupé te reserveren in de stoomtrein: "De eerste dagen van de vakantie was het strandweer. Nu is het minder, dus doen we wat uitstapjes." De 8-jarige Eva Bessembinder heeft zin in het treinritje: "Het is mijn eerste keer in de trein!"

Toch compenseert de volgeboekte zomer nog niet voor de geleden schade van de sluiting van de binnenattracties: "De coupés zitten sneller vol door de coronaregels en je moet een heel voorseizoen goedmaken. We mogen niet klagen, maar we hadden een beter seizoen gehad als we de anderhalve meterbeperking niet zouden hebben", aldus Huzen.