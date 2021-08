Aron van Lare geniet tijdens bijzonder debuutweekend: 'Ik was ineens klaarwakker'

(foto: Omroep Zeeland)

Het debuut van Van Lare namens Jong PSV eindigde in een 1-1 gelijkspel tegen FC Dordrecht. De doelman had weinig te doen, maar moest na rust toch een treffer incasseren.

Aron, wanneer kreeg je te horen dat je zou spelen tegen FC Dordrecht?

Van Lare: "Ik werd vrijdagochtend gebeld door de trainer (Ruud van Nistelrooy, red.) dat Vincent Müller, de derde doelman van het eerste, geblesseerd was en dat ik zou gaan spelen. Dan ben je wel ineens klaarwakker natuurlijk, haha. Daarna ben ik mensen gaan bellen om te vertellen dat ik zou gaan spelen. Het was mooi dat mijn ouders en opa ook bij de wedstrijd aanwezig waren."

Hoe kijk je terug op je eerste optreden?

"Ik ben heel tevreden over mijn eerste wedstrijd in het betaald voetbal. Volgens mij maakte ik een rustige indruk, dat vind ik belangrijk voor een keeper. Jammer van de tegengoal natuurlijk, maar ik heb veel positieve reacties gehad, ook van de trainers."

Tijd om na te genieten had je niet, want een dag later zat je bij de selectie van PSV voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De bekroning op jouw toch al mooie weekend?

"Ik wist dat ik in principe niet zou gaan keepen, maar kon wel van de sfeer proeven. Het moment dat we het veld opkwamen met de keepers kan ik me nog goed herinneren. De fans van Ajax begonnen meteen te fluiten. Van zo'n vijandige sfeer kan ik alleen maar genieten. Dat ze die schaal dan ook nog pakken is extra mooi."

Beluister hier het gesprek tussen Aron van Lare en Omroep Zeelands Tom Druppers

Mario Götze stiftte de bal van veertig meter over me heen. Shit, dacht ik toen" Aron van Lare keek soms zijn ogen uit tijdens de voorbereiding

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen was je mee op trainingskamp met het 'grote' PSV. Hoe was dat?

"Heel leerzaam. In het begin moest ik echt wennen aan het tempo, maar ik heb echt wel stappen kunnen zetten. Dat merk ik nu ook tijdens de trainingen met Jong PSV."

Dan sta je ineens op het veld met een speler als Mario Götze...

"Ja, die is zo voetbalslim... Dat is niet normaal. Tijdens mijn tweede training stiftte hij de bal van een meter of veertig over me heen. Dan denk je toch wel: shit, nu ben ik toch echt hier, zeg maar."

PSV heeft meer goede keepers. Een paar van je concurrenten zijn nu geblesseerd. Wat als zij straks weer fit zijn?

"In principe ben ik niet de eerste keeper van Jong PSV. Er zijn oudere jongens die verder zijn dan ik op dit moment. Maar ik weet wat ik moet doen. Dat is zorgen dat ik klaar ben als de kans zich zoals nu voordoet. Voor het seizoen had ik me voorgenomen om mijn debuut te maken. Dat het nu al gelukt is, is natuurlijk supermooi. Ik ga nu maar eens nadenken over nieuwe doelen."