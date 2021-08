Winst in Bulgarije voor beachvolleyballer Dirk Boehlé

Beachvolleyballer Dirk Boehlé in actie tijdens het NK Beachvolleybal (foto: Pim Waslander/Sportworx)

Zaterdag wonnen Boehlé en Van Werkhoven in de kwartfinale van het Deense duo Abell / Brinck (21-19, 21-15). Daardoor zou het World Tour-avontuur in Bulgarije met een dag verlengd worden, want zondag stonden de halve finales op het programma.

Daarin moesten de Nederlanders zien af te rekenen met een tweetal beachvolleyballers uit Rusland. Dat lukte: Boehlé en Van Werkhoven slaagden erin Yarzutkin / Veretiuk in twee sets eenvoudig te verslaan: 21-13, 21-12.

In de finale hield Boehlé het hoofd koel tijdens de beslissende derde set door met enkele rake slagen voor de voorsprong te zorgen. Vervolgens kwamen de Italianen toch weer terug, maar was de lange Van Werkhoven die met een paar goede blokkeringen aan het net voor de winst zorgde: 21-12, 10-21, 16-14.

King of the Court

Er was nog meer goed beachvolleybalbalnieuws voor Boehlé, want zaterdag kregen hij en Van Werkhoven te horen dat ze zijn uitgenodigd voor twee wedstrijden van het beachevent King of the Court. Deze maand is het duo van de partij in het Duitse Hamburg (19 t/m 22-aug) en Utrecht (25 t/m 28-aug).

Ook wordt deze maand de Eredivisie beachvolleybal nog afgewerkt.