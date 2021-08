Goedemorgen! Controles bij de grens, drukte bij binnenattracties en sterrenkijken

De familie Bessembinder vertrekt met de stoomtrein (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag beginnen aan de grens met België de controles op mensen die uit het buitenland terug komen. Zij moeten in bezit zijn van een vaccinatiebewijs of een negatieve test. De Koninklijke Marechaussee voert de controles uit. Wie niet kan bewijzen dat hij coronavrij is, krijgt een boete van 95 euro.

Vallende sterren boven de molen in Veere (foto: Remy van de Guchte)

Deze week zijn 's nachts tientallen vallende sterren te zien. De lichtflitsen aan de hemel worden veroorzaakt door een zwerm van meteoren die baan van de aarde kruisen. Het gruis van de meteoren verbrandt in de dampkring van de aarde. Elk jaar in augustus komt de zelfde zwerm langs, de Perseïden. Dit jaar zijn ze extra goed te zien doordat er weinig licht van de maan is.

Het weer:

Het is in deze vroege uren nog meestens droog met enkele opklaringen, maar het raakt snel bewolkt en het gaat vanuit het zuidwesten ook af en toe regenen. En vanmiddag en vanavond is het buiig met vooral aan zee enkele flinke buien. Lokaal is er ook op onweer en zijn er windvlagen. Soms zijn er dan ook opklaringen en de maxima zijn 18 tot 20 graden. De wind is matig tot krachtig uit het zuidwesten. Vannacht en morgenochtend blijft de kans op regenbui vrij groot, morgenmiddag is het meestal droog met meer opklaringen.