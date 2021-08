Vanaf vandaag grenscontroles op corona: 'Geen probleem met aannemelijk verhaal'

Vanaf vandaag vinden controles plaats op de grens (foto: Omroep Zeeland)

"Zo'n bewijs is echt nodig voor mensen die terugkeren van vakantie", zegt Mike Hofman van de Koninklijke Marechaussee. "Maar er zijn uitzonderingen. Als je minder dan twaalf uur in geel land, zoals België hebt verbleven, hoef je niet zo'n bewijs te laten zien. Dat geldt ook voor grenswerkers en grensstudenten. Als zij kunnen tonen dat ze in België werken of studeren, hoeven ze geen testbewijs te laten zien."

Familie met dakkoffer

Het is aan de marechaussee om dat te beoordelen. "Het moet een aannemelijk verhaal zijn", zegt Hofman. "Stel dat je even wil tanken, we weten dat veel mensen uit Zeeuws-Vlaanderen dat doen in België, dan is dat aannemelijk. Maar als er een hele familie in een auto zit met een dakkoffer vol spullen, kan dat minder aannemelijk zijn."

De marechaussee controleert langs de hele grens, op allerlei soorten wegen. Daarbij wordt in de gaten gehouden waar het drukker is of op welke plekken ongebruikelijke verkeersbewegingen zijn, zegt Hofman. De controles vinden bij de Belgische grens plaats omdat mensen die in 'gele' landen zoals Frankrijk en Spanje zijn geweest via België naar Nederland terugkeren.