Baasjes zonder hondje Louis terug naar Duitsland: 'We hebben de hele week gezocht'

Dochters Evita (7) en Meile (11) met Louis op de camping in Aagtekerke (foto: Omroep Zeeland)

Louis ontsnapte toen iemand zijn riem wilde losmaken waar hij in verstrikt lag. Martin had het hondje achtergelaten op de camping. "Toen we terug kwamen, was hij ontsnapt. Mensen hebben nog geprobeerd om hem te roepen. Maar hij is bang. Hij rent weg als mensen achter hem aan lopen."

Verblijf verlengd

Hij heeft twee organisaties ingeschakeld die mensen helpen die hun hond kwijt zijn. "We hebben zelf ook de hele week gezocht. We hebben ons verblijf verlengd tot gisteren, maar we hebben hem niet meer gezien." Andere mensen melden wel dat ze Louis hebben zien lopen. De laatste meldingen komen uit de buurt van Westkapelle.

Langer blijven was geen optie voor Uebermuth, vertelt hij. "We hebben niet zoveel geld, ik moet werken. Dit was onze eerste vakantie in jaren. Een paar jaar geleden is mijn winkel afgebrand, de schade was niet verzekerd."

Worst

"Als mensen hem zien, kunnen ze hem beter niet benaderen, want dan wordt hij bang. Het beste is om mij te bellen, of iemand van de organisatie op de flyers. Als we weten waar hij ongeveer is, kunnen we een kooi neerzetten om hem te vangen. Het allerbeste zou zijn als mensen hem bijvoorbeeld in een afgesloten tuin kunnen lokken." Louis is dol op worst - vooral mortadella - , chips en kattenvoer, vertelt Uebermuth. "Maar hij is gehandicapt. Hij kan niet zo goed ruiken."

Ik kom er meteen aan als hij wordt gevonden." Martin Uebermuth, eigenaar hondje Louis

De negenjarige Louis heeft al een bewogen leven achter de rug. Martin en zijn dochters hebben hem anderhalf jaar geleden uit een asiel gehaald. "Zijn baasje was overleden. Hij heeft het moeilijk gehad. In het begin was hij bij ons in huis ook angstig."

Uebermuth vraagt campings in de buurt om de flyers op te hangen zodat zoveel mogelijk mensen weten dat zijn hondje kwijt is. "Ik woon op 2,5 uur rijden, dus ik kom er meteen aan als hij is gevonden."

Wie Louis ziet, kan bellen met Martin Uebermuth +49 175 4193723