'We leven in Nederland in een soort badkuip, waar het water steeds hoger tegen de buitenkant komt te staan'

De schuiven van de Oosterscheldekering zullen door de stijging vaker dicht moeten (foto: Laura Knol)

Aimée Slangen: "Zeespiegelstijging wordt veroorzaakt door de opwarming van het klimaat. Het is een soort thermometer van klimaatverandering, omdat er zo veel belangrijke processen in samen komen. Warmer oceaanwater zet uit en daardoor komt de zeespiegel hoger te staan. Ook komt er smeltend landijs van gletsjers en ijskappen in de oceaan terecht waardoor de zeespiegel nog verder stijgt. Daarnaast wordt er grondwater opgepompt voor bijvoorbeeld consumptie en irrigatie van landbouwgrond, en ook dit water komt uiteindelijk in de oceaan terecht."

Slangen is gespecialiseerd in onderzoek naar de zeespiegelstijging. Ze is sinds 2017 verbonden aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) in Yerseke. Ze is één van de twee hoofdauteurs van het hoofdstuk over zeespiegelstijging van het klimaatrapport dat vanmorgen uitkwam.

In Noord-Europa gaat de stijging harder dan gemiddeld door smeltend ijs op Antartica (foto: Michelle Raponi, Pixabay)

"Door zeespiegelstijging gaan we waterhoogtes die we nu maar eens per eeuw meemaken veel vaker zien. In Nederland wordt dit iedere twee tot tien jaar, afhankelijk van de hoeveelheid zeespiegelstijging."

Kans op overstromingen groter

Ze zegt dat je de laaggelegen delta die Nederland is, moet zien als een soort leeggepompte badkuip. "Waar wij op de bodem wonen en waar het water aan de buitenkant steeds hoger tegenaan komt te staan. Hoe dichter het water bij de rand komt, hoe groter de kans op overstromingen als het stormt."

De afgelopen eeuw is de zeespiegel met zo'n twintig centimeter gestegen. De komende dertig jaar komt daar naar verwachting nog eens twintig centimeter bij. Als de uitstoot blijft zoals hij nu is dan staat de zeespiegel over tachtig jaar tachtig centimeter hoger. Als we de uitstoot terug kunnen brengen naar nul, zoals in het klimaatverdrag is besproken, in 2050 dan stijgt het minder snel, maar zal in 2100 het water nog steeds veertig centimeter hoger staan.

"Vergeleken met het vorige klimaatrapport uit 2013 zijn de trends en getallen niet verschrikkelijk veel veranderd. Maar doordat we steeds beter begrijpen hoe alle processen reageren op toenemende temperaturen worden de zeespiegelscenario's wel steeds preciezer. Zo kunnen we nu concreet maken wat de verwachte bijdrage van het smelten van Antarctica is voor verschillende broeikasgas-scenario's, terwijl dit in het vorige rapport nog niet kon", zegt Slangen.

Het VN-klimaatrapport geeft een overzicht van de meest recente inzichten en bevindingen van klimaatonderzoek van experts dat over de hele wereld wordt gedaan. De bevindingen uit ruim 14.000 wetenschappelijke artikelen worden samengebracht, bekeken en vergeleken. Aan het rapport schreven 234 klimaatwetenschappers van over de hele wereld mee.

De zeespiegelstijging is niet overal ter wereld hetzelfde, zegt Slangen. "Er zijn grote regionale verschillen. Niemand woont aan de wereldgemiddelde zeespiegelstijging. Hoe snel op iedere plek de zeespiegel gaat stijgen hangt af van de opwarming en stroming van de oceaan, de ligging op aarde ten opzichte van de gletsjers en ijskappen, en ook van de lokale bodembeweging."

Smelten van Antarctica heeft groot effect

Het smelten van Antarctica is voor Noord-Europa extra relevant omdat we hier nog eens tien procent bovenop de wereldgemiddelde zeespiegelstijging veroorzaakt door Antarctica gaan ervaren. Dit komt door het zwaartekrachtseffect.

"Alle massa op aarde trekt elkaar aan, en daardoor trekt de zware ijsmassa die nu op Antarctica ligt als het ware het oceaanwater naar zich toe. Het klinkt onverwacht, maar als er ijs smelt op Antarctica, dan wordt daar de aantrekkingskracht minder, waardoor de zeespiegel in de buurt van de Zuidpool daalt. Het smeltwater komt in de oceaan terecht en dat water moet ergens naartoe, en dat is het noordelijk halfrond: bij ons stijgt hierdoor de zeespiegel juist meer dan gemiddeld."

Reactie op rapport van Greenpeace

Milieuorganisatie Greenpeace wil dat het nieuwe kabinet in het regeerakkoord besluit om het klimaatdoel voor Nederland op te ogen. "In lijn met de opwarming van de aarde." In het rapport staat dat de aarde in de komende twee deccenia met anderhalve graad opwarmt als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken,

