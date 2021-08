Geen sms'je meer bij drukte in Sluis, dienst geen enkele keer nodig geweest

In de winkelstraten in Sluis is het niet té druk (foto: Omroep Zeeland)

In coronajaar 2020 is het centrum van Sluis enkele zondagen afgesloten geweest omdat het te druk werd. De gemeente kon vanwege de drukte de anderhalve meter afstand tussen bezoekers niet garanderen. Daarom besloot Sluis vorige zomer om de drukte in de kern te gaan monitoren en mensen actief te informeren.

Blijf weg

De berichtenservice was bedoeld om files, overvolle parkeerterreinen en te veel volk in de winkelstraten te voorkomen. Mensen die zich aanmeldden kregen een melding als het te druk werd in Sluis. Daarbij werd gebruik gemaakt van een stoplichtsysteem. Groen licht betekende dat er voor iedereen voldoende ruimte was om te winkelen. De kleur oranje was een signaal dat het drukker werd en dat je Sluis beter kon mijden. Rood stond voor te veel drukte. Mensen kregen dan de dringende boodschap om niet meer naar Sluis te komen.

Code rood

In totaal meldden 775 ondernemers, dagjesmensen en toeristen zich aan voor de berichtenservice. Het college van burgemeester en wethouders stelt nu vast dat de berichtenservice het afgelopen jaar geen enkele keer is ingezet. De situatie bleef 'groen' en kleurcodes oranje en rood zijn nooit bereikt. De verwachting is dat Sluis ook deze zomer niet oranje of rood kleurt.

Bezoekers van Sluis krijgen geen sms meer van de gemeente over drukte (foto: Omroep Zeeland)

Mocht het toch weer drukker worden in Sluis, dan staan de gemeente nog andere communicatiemiddelen ter beschikking. Bij de ingangen van Sluis, aan de grens met België, staan LED-wagens en borden. Ook kan de gemeente de website en sociale mediakanalen inzetten en de buurgemeenten informeren over de drukte.