Enrico heeft een droom: geld verdienen met z'n stem

Enrico wordt regelmatig aangesproken over zijn mooie, lage stem. Tot voor kort nam hij dat voor kennisgeving aan en deed daar verder niets mee. Totdat een aantal collega's hem adviseerden om echt wat met zijn bijzondere stem te gaan doen. "Ik ben me er toen pas echt goed in gaan verdiepen en kwam tot de ontdekking dat er allerlei cursussen en opleidingen bestaan om stemacteur te worden. En hoe meer ik me er in verdiepte, hoe enthousiaster ik werd."

Enrico thuis achter zijn microfoon om een commercial in te spreken (foto: Omroep Zeeland)

Inmiddels heeft hij diverse cursussen gevolgd, waaronder bij voice-over coach Silvan Stoet uit Soest. "Hier heb ik de basis geleerd om stemacteur te worden. Wat de mogelijkheden zijn van mijn stem, hoe ik teksten moet inspreken en alles over opnametechniek." Ook is hij bezig met het opzetten van een website en heeft hij een demo opgenomen voor potentiële klanten.

Het woord zegt het al, het is acteren met je stem. En daarbij is inlevingsvermogen erg belangrijk." Enrico Buitelaar

De komende maanden wil Enrico zich verder ontwikkelen. "Oefenen, oefenen, oefenen en daarna kritisch luisteren naar jezelf. Daar leer je namelijk het meeste van." Hij heeft ook al een aantal opdrachten waarmee hij binnenkort aan de slag gaat. Enrico is erg ambitieus en dat is ook de reden dat hij zich in de toekomst in Rotterdam wil gaan vestigen. "Ik heb het idee dat ik daar meer mogelijkheden heb om door te breken als stemacteur. Je zit dichter op het vuur."

Volgens Enrico kun je het inspreken van commercials of documentaires vergelijken met het spelen van een rol in een film, op televisie of in het theater. "Het woord zegt het al, acteren met je stem. Je moet je goed kunnen verplaatsen in de tekst en de situatie. Het gaat dus om inlevingsvermogen, dat is erg belangrijk."

Zijn voorkeur gaat uit naar het inspreken van documentaires, maar programma's zoals Chateau Meiland of Geer en Goor zou hij ook erg leuk vinden.

'Als ze mijn stem horen moeten ze mij meteen herkennen'

Hij vindt het overigens helemaal niet erg dat mensen niet weten hoe hij eruit ziet en hem dus ook niet herkennen op straat. "Ik vind het vooral belangrijk dat ze mijn stem meteen herkennen als ze me horen. En dat ze denken hé, dat is die gast."

Hij kijkt de laatste tijd veel naar documentaires en luistert dan vooral naar de voice-over. "Mijn grote voorbeelden zijn Morgan Freeman en David Attenborough. Als die beginnen te praten weet je meteen wie het is. Die stemmen zijn zo afwijkend en bijzonder. Ik leer daar ontzettend veel van."