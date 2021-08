'Prima die controles, maar ze moeten er niet elke dag staan, dan word ik pisnijdig'

Kunnen reizigers dat niet aantonen, dan krijgen ze een boete. De Koninklijke Marechaussee voert de controles uit, waar en wanneer ze controleren is niet bekend. Het gaat vooral om het controleren van mensen die terugkomen van vakantie. Mensen die in België werken, of daar even gaan tanken, hoeven zich geen zorgen te maken. Ook boodschappen doen over de grens mag.

"Ah ja, we zijn wel wat gewend hier hoor", zegt een man bij de supermarkt. "Vroeger stonden ze ook bij de grens maar daar hadden we nooit echt last van." Ook een andere man vindt het prima. "Ja hoor, laat ze maar controleren. Dat is prima."

Pisnijdig

Twee vrouwen op de parkeerplaats bij de supermarkt vinden de controles prima, maar er zijn grenzen. "Maar ze moeten er niet elke dag staan, dan word ik pisnijdig", zegt een van hen. "We leven niet in een communistische staat he. Straks moet je overal een appje voor hebben."

