Evelien in Oostenrijk zit weer goed in de olie

Evelien vanuit Oostenrijk (foto: Omroep Zeeland)

"Het overgrote deel van de mensen stookt hier nog op olie", vertelt Evelien bij 'Zeeland Komt Thuis'. De olie wordt opgeslagen in de kelder in een een groot vat van ruim 5000 liter. "We kijken altijd wanneer de prijs goed is en dan kopen we duizenden liters." Met die 3500 liter olie kan ze bijna anderhalf jaar stoken.

'Dat Nederlands hoeft niet per se'

Ze stookt de afgelopen jaren steeds vaker voor Nederlanders. Oostenrijk is in trek en al lang niet meer alleen in de winter. "Ze komen vooral voor de mooie natuur en daardoor slapen er dus ook veel bij ons." Dan lijkt het weer heerlijk dat Evelien weer eens een keer Nederlands kan speken. "Nou, het moet niet per se voor mij," verteld ze lachend.

Beluister hieronder het gesprek met Evelien Thielen in Zeeland Komt Thuis.

Evelien over de stookolie die ze heeft gekocht.