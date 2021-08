Zeearenden vinden onze provincie te druk

Een Zeeuws koppel zeearenden in de Slikken van de Heen (foto: Dirk van Straalen)

Vier jaar geleden telde ons land nog tien broedparen. Vorig jaar waren dat er twintig. Ze zitten verspreid over grote natuurgebieden zoals de Oostvaardersplassen en de Biesbosch. In Zeeland zit een koppel zeearenden in de Slikken van de Heen op Sint-Philipsland.

De werkgroep Zeearend Nederland, die zich inzet voor de verspreiding van de vogel, heeft de afgelopen jaren jonge zeearenden gezenderd om hun dagelijkse bewegingen te volgen. Voorzitter Dirk van Straalen diept een mobieltje uit zijn broekzak en start een app op. Het scherm toont een wirwar aan lijnen die vliegbewegingen voorstellen. "Deze vogel zit nu op het eiland Tiengemeten in het Haringvliet. Die kan over een kwartier in Zeeland zijn."

Een jonge zeearend die door de werkgroep van een gps-zender is voorzien (foto: Dirk van Straalen)

De zeearenden worden in de provincie gespot in het Zeeuwse deel van het Krammer-Volkerak, boven de Grevelingen, de Oosterschelde, de eilanden in het Veerse Meer, Saeftinghe en de Hooge Platen. "Het zijn jonge vogels, niet alleen uit Nederland maar ook uit de ons omringende landen," vertelt Van Straalen. "Ze scannen hier de omgeving af op zoek naar voedsel en een geschikt leefgebied."

Mensenschuw

De vogels zijn vooral in de wintermaanden waar te nemen. "Dan is het stukken rustiger en zien we zeearenden ook veel langer pleisteren dieper de provincie in. Maar in de zomer blijft het aantal zeearenden relatie laag, vanwege de recreatiedruk op de wateren. Dat vinden ze niet leuk. Zeearenden zijn nogal mensenschuw. Zeeland is voor hen te vol. "

Van Straalen gaat er daarom niet vanuit dat het aantal broedparen in onze provincie flink zal toenemen. "Enkele paren erbij zie ik wel gebeuren, maar dan houdt het wel op. Tenzij de zeearenden in de loop van de tijd minder schuw gaan worden. Dan ontstaat er natuurlijk een andere situatie."

Tot die tijd blijft Zeeland voor de jonge zeearenden vooral een tijdelijke bestemming en kiezen ze voor andere gebieden om zich daar te vestigen.