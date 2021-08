Vijftig mensen kwamen naar Goes voor een coronavaccin zonder afspraak

Locatie coördinator Maurice de Jong bij de aanmeldbalie voor mensen die zich willen laten vaccineren zonder afspraak (foto: Omroep Zeeland)

"Het is een laagdrempelige manier om de prik te halen want je hoeft geen afspraak te maken via de website of het landelijk callcenter", vertelt locatie coördinator Maurice de Jong in de Zeelandhallen. Daarnaast merkt De Jong dat de wachttijden erg meevallen voor mensen die op de bonnefooi komen binnenlopen: "We hebben een goede doorloop en zijn voorzien van genoeg personeel dus de wachttijd is nihil."

Andere locatie

Nadat de eerste vaccinatie is gezet zonder afspraak, wordt daarna meteen de tweede ingepland. "Dit is in eerste instantie de locatie die je hebt opgegeven. Mocht je op die dag van de tweede afspraak toevallig in de buurt van een andere priklocatie zijn, dan is het wel mogelijk om te switchen", zegt De Jong. "We zijn door de grote doelgroep heen en daardoor kunnen we die flexibiliteit bieden."

Maurice de Jong, Locatie coördinator bij de GGD, legt uit hoe je een coronavaccin kunt krijgen zonder afspraak te maken

Het aantal mensen die gemiddeld per dag een vaccinatie komen halen op afspraak ligt vooralsnog een stuk hoger. "Dat zijn er ongeveer duizend. We zijn nog maar net begonnen met het aanbieden van vaccinaties zonder afspraak en hopen dat het aanslaat. Twijfelaars adviseer ik om gewoon langs te komen want de vaccins liggen klaar. Mocht er niemand komen tijdens de inloop dan selecteren we mensen van lijst die de tweede vaccinatie eerder zouden willen hebben. We zullen dus nooit vaccins weggooien, ze komen altijd van pas", aldus De Jong.

