Goed weer, daar wachten ze met smart op bij buitenbad "Den Inkel"

"Het is een echte Hollandse zomer met zon, regen, onweersbuien en veel wind", zegt Wilcox. Dat laatste zorgt ervoor dat zwemmers wegblijven. "We kunnen maximaal tweeduizend mensen kwijt en op zonnige dagen komen er nu vijfhonderd tot duizend zwemmers, maar op een slechte dag kunnen het er ook slechts vier zijn", vertelt Wilcox. "Met dat betreft zijn we ontzettend weersafhankelijk."

Privé-zwembad

In de namiddag zijn er inderdaad maar vier zwemmers in het buitenzwembad te vinden. "Het is heerlijk zwemmen en bijna een privé-zwembad", zegt Ger Dilven uit Tilburg. Een stukje verderop springen twee meiden van de duikplank. "Het is in het begin heel koud, maar daarna valt het mee. Ik kom hier al vijftien jaar en het is nog nooit zo rustig geweest", zegt Gaya Willemsen die op de nabijgelegen camping staat. "Voorheen moest je echt een plekje op het grasveld zoeken, maar nu is het helemaal leeg. Ik vind het wel jammer dat er weinig mensen zijn want het is anders een stuk gezelliger, maar nu hoef je niet in de rij te staan voor de glijbaan en dat is wel een voordeel", aldus Gaya.

Neli Wilcox van zwembad "Den Inkel" hoopt op minstens twee weken zonnig weer (foto: Omroep Zeeland)

Zwembad "Den Inkel" moet het momenteel echt hebben van het binnenzwembad. "Dat wordt druk bezocht. We hebben zelfs een extra tijdslot ingeroosterd omdat we het aantal zwemmers anders niet kwijt konden", zegt Wilcox. Toch hoopt ze dat het buitenzwembad ook nog goed gaat draaien: "We hebben twee weken zonnig weer nodig en dan verwacht ik dat we de gemiste inkomsten kunnen inhalen. Gelukkig wordt het zwembad gefinancierd door de gemeente waardoor we open kunnen blijven, maar anders was het wel een zwaar seizoen geweest."