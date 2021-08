Goedemorgen! Lege buitenzwembaden, zeearenden en prikken zonder afspraak

Zwembad Den Inkel (foto: Omroep Zeeland)

Bij zwembad "Den Inkel" in Kruiningen komen op een zonnige dag zo'n vijfhonderd zwemmers, maar gisteren was het zwembad bijna helemaal leeg. "We hopen dat het vanaf woensdag minstens twee weken zonnig wordt, want dan wordt het misschien nog een goede zomer."

Prikken zonder afspraak (foto: Omroep Zeeland)

Voor mensen die geen zin hebben om een afspraak te maken voor een coronavaccin is er nu een oplossing. Bij alle priklocaties in Zeeland kun je nu ook zonder afspraak terecht. Gisteren trok dat zo'n vijftig mensen over de streep.

Een Zeeuws koppel zeearenden in de Slikken van de Heen (foto: Dirk van Straalen)

Het aantal waarnemingen van zeearenden in onze provincie neemt toe. Op een website van vogelaars komen meerdere keren per maand meldingen binnen. De meeste vogels zijn passanten, want Zeeland is niet echt geschikt als habitat voor zeearenden.

Wie is er sneller? (foto: Ria Brasser)

Weer

Vanochtend is het nog bewolkt en vallen er verspreid over de provincie enkele regenbuien. Maar het wordt beter: vanmiddag komen er van zee brede opklaringen en blijft het vrijwel overal droog. Na vandaag: minder wind en vrij veel zon.