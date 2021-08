De Slag om de Schelde door 400.000 bioscoopbezoekers gezien

Platina Film voor De Slag om de Schelde, Susan Radder en Gijs Blom ontvangen de Platina film Award (foto: ANP)

Het feestelijke moment werd gevierd door de hoofdrolspelers van de film. Gijs Blom overhandigde zijn medespeler Susan Radder de Platina Film.

Later op Netflix

De Slag om de Schelde ging op maandag 15 december in première in bioscoop CineCity in Vlissingen. Diezelfde week zou de film te zien zijn voor het grote publiek, maar vanwege de lockdown moesten de bioscopen de deuren sluiten. Een half jaar later was de duurste Nederlandse film in vijftien jaar na versoepelingen alsnog op het witte doek te zien. Na de bioscooprelease is de film te bekijken op het Amerikaanse streamingsplatform Netflix.

De Slag om de Schelde was een van de belangrijkste en heftigste slagvelden in West-Europa, maar er is door de jaren heen weinig aandacht aan besteed. Tot twee jaar geleden, toen 75 jaar bevrijding gevierd werd. In januari waren er opnamen voor de film in onder meer Veere en Vlissingen.

Filmopnames bij de Sint Jacobskerk in Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

De film volgt drie jongeren tijdens de Slag om de Schelde eind 1944. Antwerpen was al bevrijd, maar de Scheldemonding nog niet. In de bloedige strijd kruisen de wegen van een Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht (Gijs Blom), een Engelse gliderpiloot (Jamie Flatters) en een Zeeuws verzetmeisje (Susan Radder) elkaar.

Moeite met Zeeuws

Het viel Radder niet mee om de Zeeuwse taal onder de knie te krijgen, verklaarde ze tijdens de première. "Ik heb heel lang geoefend op de zin 'Dirk naar de kelder', die was zo moeilijk. En hij kwam er maar niet in. Nu heb ik de film gezien en is 'ie eruit geknipt", zei ze lachend.

Actrice Susan Radder tijdens het persmoment van de speelfilm De Slag om de Schelde (foto: ANP)

Lees ook: