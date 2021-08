Eindelijk zomerse temperaturen: donderdag rond 25 graden

Zomer in Dishoek (foto: Ria Brasser)

Want vanochtend is de zon nog niet altijd en overal te zien en verspreid over de provincie vallen er enkele buien, vooral op Zuid-Beveland en in Zeeuws-Vlaanderen, verwacht weerman Jules Geirnaerdt. "Er kunnen enkele pittige buien tussen zitten." Maar, na regen komt zonneschijn: in de loop van de middag zijn er brede opklaringen van zee en wordt het overal droog.

Droog en zonnig

Het is de opmaat naar een droge, rustige én zonnige periode. Morgen is de lucht nog niet strak blauw, zegt Geirnaerdt, maar het blijft wel droog met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Donderdag lijkt vooralsnog de mooiste dag van de week te worden met temperaturen rond de 25 graden.

De dagen erna wordt het een paar graden koeler, maar lijkt het wel droog te blijven. Daarna zullen we moeten afwachten of de typische Hollandse zomer met regen, wind en zon een vervolg krijgt of dat het nog even zonnig en droog blijft.

